Antonio Canales anuncia su retirada

Antonio Canales ha sido uno de los galardonados en la primera edición de los premios Feria de Abril Hyatt Regency Hesperia, un acto celebrado en el conocido hotel madrileño que tiene como objetivo reconocer el compromiso y la difusión de la internacional Feria de Abril de Sevilla. El evento fue organizado por Mario Niebla del Toro y, como tantas veces, la presentación corrió a cargo de Michi Primo de Rivera.

Fotografía de grupo de los premiados

Aparte del bailarín, también han sido premiados Rocío Osorno, Belinda Washington, Santi Domecq, Nuria González y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, representado por Marta Rivera de la Cruz. El premio al toreo ha sido para el diestro Juan Ortega, que no pudo asistir debido a una lesión ocurrida en la plaza de toros de Málaga. La entrega de dichos premios corrió a cargo de Manuel Alés del Pueyo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla.

Canales, según me comentó en el transcurso del acto, se encuentra en un momento muy bueno y tranquilo tanto a nivel personal como profesional. Y tiene muy claras las decisiones que ha tomado: "Tengo montado un espectáculo para mi despedida, Fin de fiesta, que es como se va a llamar. Voy a recorrer prácticamente toda España, y fuera de nuestras fronteras iré a Londres, París, Portugal y Holanda. Aunque me retire de los escenarios, seguiré dando conferencias y demás. Estoy muy cómodo cerca de Benavente, donde tengo mi casa, a la que acabo de hacer una reforma con el dinero que he ganado en el último reality. Voy a cumplir 65 años y ya es hora de jubilarme". Así lo anunció.