El cantautor madrileño de 35 años, C. Tangana, acaba de ser padre de un bebé del que, en el momento en que escribimos estas líneas, no sabemos su sexo ni el nombre que le impondrán. La madre es la fotógrafa chilena Rocío Aguirre, quien, sin duda por su profesión, no vaciló tras dar a luz en recurrir a su cuenta de Instagram para difundir unas imágenes del recién nacido junto a ella y otra también con el progenitor, quien es menos proclive a aparecer fotografiado.

La relación de la pareja surgió en un bar de Madrid. Rocío estaba a punto de abandonar la capital para regresar a su país, una vez completados sus conocimientos de moda y publicidad en un curso. En poco tiempo ambos se sintieron mutuamente atraídos y decidieron viajar a México, donde les sorprendió la pandemia, tiempo durante el que reafirmaron su relación. Regresaron a Madrid continuando su convivencia. Fue en noviembre del pasado año cuando Rocío dio a conocer en las redes sociales que iba a ser mamá. Enseguida fue felicitada por sus buenas amigas: Rozalén, Anna Castillo, Rossy de Palma... llamadas telefónicas a las que se han unido Nathy Peluso, Rigoberta Bandini y más conocidas suyas y del papá.

C. Tangana se llama en realidad Antonio Álvarez Alfaro, nacido en Madrid en julio de 1990, hijo del periodista Antón Álvarez Muñoz y la profesora de Educación Infantil Patricia Alfaro. Quien es desde hace unos años uno de los más originales y creativos cantautores estudió Filosofía y Letras, que dejó por su gran interés en los movimientos musicales. Se integró en un grupo, Agorazein, hasta que en 2011 buscó varios sobrenombres para ser solista, entre ellos Crema, Pucho, Puchito, Mateo Rengifo y el por ahora definitivo de C. Tangana. Todo eso contribuyó a cierto misterio que rodeó sus inicios en el pop nacional, donde, tras ser identificado como rapero, pasó a conjugar otros géneros, a partir del R&B, nuevo flamenco, reguetón, trap, baladas latinas, afrobeat... Como una ensalada de sonidos que lo han convertido en un cantautor tan original como diferente, de independencia absoluta respecto a modas, siempre inquieto en su búsqueda constante para componer sin imitar a nadie.

Siendo discreto respecto a su vida privada, la prensa rosa comenzó a seguirlo cuando se rumoreaba su relación sentimental con Rosalía, con quien primero colaboró en una canción estrenada por ella, Antes de morirme. De aquel encuentro surgió en 2016 su convivencia con la barcelonesa, los dos enamorados durante dos años, tiempo en el que él le compuso y produjo un álbum fundamental en la discografía de la estrella catalana, El mal querer, con una pieza que contribuyó a la máxima popularidad de ella, Malamente. Rompieron en 2018, aunque no dieron la impresión de que se quebrara su amistad y mutua admiración.

Muchos se preguntaron el porqué de haber elegido, entre otros sobrenombres, el de C. Tangana. La enigmática C procede de cuando había elegido el de Crema. Y lo de Tangana, que en el diccionario viene a significar en español alboroto o pelea, lo eligió por ser vocablo eufónico —dijo que por pura estética—, que él relaciona con sus ancestros gallegos.

Ha proseguido su carrera musical como cantautor urbano, aunque no prodigue sus apariciones públicas. A su condición de cantautor añadió la de guionista y director cinematográfico, realizando un excelente documental, La guitarra flamenca de Yerai Cortés, joven artista gitano con el que, en 2025, fue galardonado con un Goya en esa categoría.

De C. Tangana, en definitiva, puede esperarse una novedad inesperada en cualquier momento, dada su incesante creatividad. Respecto a su vida en común con la ya mencionada fotógrafa Rocío Aguirre, ha procurado en los seis años que llevan juntos no aparecer ni en photocalls ni en entrevistas, pero hizo una excepción cuando en el pasado mes de febrero apareció un libro de fotografías de su pareja, con su nombre en la cubierta y la fecha en la que tomó las imágenes de su interior, entre 2008 y 2022. Allí ella no tuvo inconveniente en seleccionar las más íntimas relacionadas con su vida sentimental: una con cierto músico que la abandonó por otro hombre, otra con el pretendiente que acabó traicionándola y, finalmente, fotografías con Tangana. Si de Rocío Aguirre ya conocemos ese pasado amoroso, en cambio de su pareja únicamente es pública esa unión con la artista chilena de la cámara, suponiendo que habrá, quizás, a sus treinta y cinco años, mantenido otras conquistas. Lo importante es que ahora se siente dichoso con su amor y el niño, o niña, que acaban de alumbrar.