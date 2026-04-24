Irene Rosales opina sobre la reunión de Kiko e Isabel: "Se merecían una conversación a solas"

Irene Rosales ha hablado por primera vez sobre el tan esperado encuentro de Kiko Rivera e Isabel Pantoja en Canarias en el programa del que es colaboradora, El Tiempo Justo.
Desde la Feria de Abril, Irene ha dado su opinión sobre este encuentro al que no faltó Lola García, con la que lleva saliendo Kiko desde finales de 2023, y que aprovechó el momento para presentársela a su madre.
Irene Rosales ha comentado: "Me alegro enormemente de que Kiko haya ido a ver a su madre, pero me alegro más aún de que no haya ido con mis hijas, porque creo que lo primero que tenían que hacer era reencontrarse sin ningún tipo de excusa".
Irene no ha dudado en decir lo que piensa sobre cómo se tendría que haber producido este encuentro después de años sin hablarse. "Incluso yo soy partidaria de que fuera él solo, porque creo que, después de tanto tiempo sin hablarse y tras tantos problemas, se merecían una conversación a solas. Pero bueno, cada uno decide lo que es correcto", ha opinado.
El presentador del programa, Joaquín Prat, le ha preguntado si consideraba que había sido un error ir con Lola a este primer encuentro con Isabel. "No, no pienso que haya sido un error, pero yo, por mi forma de ser, después de tanto tiempo sin hablar con una persona, creo que una conversación entre los dos a solas habría sido lo más acertado. Esto es bajo mi punto de vista, no tiene nada que ver. Yo hubiese dado el paso yendo solo y, después de haber solucionado todo, que le presente a su pareja es lo más feliz del mundo, porque estará orgulloso de la pareja con la que comparte su vida. Y ya, si se le suma ver a mis hijas, muchísimo mejor. Yo hubiese actuado de otra manera, porque creo que antes se debían una conversación", ha explicado.
Para desmarcarse de Kiko y su madre, la sevillana ha concluido: "Lo que tengo muy claro es que yo, en esos problemas, no tengo nada que ver, y ojalá este encuentro se haya producido por interés emocional, porque se echan en falta".
Antes de que su conexión en directo acabase, Irene Rosales ha presumido de Guillermo, su pareja, a quien no ha dudado en manifestar su amor ante las cámaras. "Este año no he podido venir mejor acompañada. Haz un plano al amor de mi vida", ha pedido al cámara del programa. "No me puedo quejar de la compañía que traigo", ha dicho Irene ante un tímido Guillermo, que no dudó en acercarse junto a ella y comentar: "Yo tampoco".