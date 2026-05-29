Jonathan Andic empieza a defenderse

La Oreja de Van Gogh de Amaia Montero actuó anoche en Madrid en el WiZink Center. Esta vez la cantante lució un vestido y el pelo suelto. "Es maravilloso estar aquí con todos vosotros una noche más", ha destacado la vocalista al inicio del evento, visiblemente emocionada ante la ovación del pabellón. "Es como una vuelta a casa".

La defensa de Jonathan Andic ha presentado su recurso de apelación al auto del 19 de mayo con varios puntos. Los abogados creen que las imágenes del acusado esposado "inevitablemente divulgadas" son contrarias a la normativa europea. También inciden en la buena relación familiar entre padre e hijo, que han corroborado las hermanas de Jonathan.

Además, apuntan que Jonathan no vio la caída porque estaba de espaldas, que "no se puede determinar si este resbalón se produjo con anterioridad a la caída" y recuerdan que toda esta zona no fue "nunca aislada ni acordonada", por lo que pudo ser "contaminada" por el paso de otras personas. También en el recurso se apunta el cambio de teléfono cada dos años. Asimismo, los hermanos sabían de la intención de su padre de crear una fundación y desmienten que su hermano esté obsesionado con el dinero. Ellos iban a ser patronos.

Ana Duato tendrá que volver a sentarse en el banquillo. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a la actriz Ana Duato, de Cuéntame, y a su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau, en el llamado caso Nummaria y ha ordenado que se repita el juicio contra ambos con un tribunal diferente.

La Abogacía del Estado recurrió la sentencia. Ahora, la Sala ordena a la Sección Segunda de lo Penal que señale un nuevo juicio oral contra Ana Duato y su marido, pero ratifica las condenas a Imanol Arias y al asesor fiscal Fernando Peña, considerado como el cerebro de la trama.

Ana Duato ha respondido en un comunicado: "Hace un año, y tras un calvario judicial de una década, un tribunal compuesto por tres magistrados declaró mi inocencia de forma unánime. Pagué todos mis impuestos y nunca tuve ánimo de defraudar. La sentencia era tan contundente que ni siquiera la Fiscalía la recurrió. La Agencia Tributaria no podía dejar que mi sentencia sentara jurisprudencia. A las personas públicas, desde tiempos de Lola Flores, se nos ha utilizado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes. Ya gané hace un año. Volveré a defenderme confiando en que se repita el mismo resultado".