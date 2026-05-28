La defensa de Jonathan Andic activa la operación para desmontar las hipótesis de los Mossos

Goteo de revelaciones sobre el caso Andic. La defensa del primogénito del fundador de Mango, fallecido en diciembre de 2024 al caer por un barranco durante una excursión con su hijo, ha comenzado a rebatir las hipótesis de los Mossos asumidas por la juez de Martorell que investiga el caso. Según los investigadores, el móvil del presunto crimen habría sido la obsesión de Jonathan Andic por la herencia y el hecho de que el padre proyectara legar parte de su fortuna a una fundación benéfica.

Los Mossos basan su investigación en los mensajes cruzados entre padre e hijo y que revelarían una pésima relación entre ambos por cuestiones de dinero y de gestión del abultado patrimonio familiar. Para apuntalar sus tesis, los investigadores deslizaron detalles como que Isak y Jonathan acudían a terapia psicológica para tratar de superar sus diferencias y que habría sido la psicóloga la que habría convencido al padre de ceder parte de la herencia a su hijo.

Para la policía de la Generalidad no hay duda del móvil económico. Sin embargo, la defensa de Jonathan Andic, encabezada por el afamado abogado Cristóbal Martell (el letrado de personajes como Jordi Pujol Ferrusola, Javier de la Rosa o Leo Messi) ha desvelado detalles sobre la fundación que desmontarían la hipótesis de los investigadores. Así, la fundación de Andic no sería, como se pretende en el sumario, un motivo de discrepancia entre padre e hijo porque a pesar de que se iba a dotar con cincuenta millones de euros, esa cifra está muy lejos de la fortuna total del fundador de Mango, de más de cuatro mil millones de euros según las estimaciones de Forbes.

En el despacho de Miquel Roca

En una información anticipada por El Confidencial se indica además que la constitución de tal fundación sigue su curso y que en su impulso están implicados los tres hijos de Andic, Jonathan, Sara y Judith. También se cuenta que es el bufete Roca Junyent, de Miquel Roca, quien está al cargo de la documentación jurídica y la definición de los estatutos.

Fuentes de la defensa señalan en ese medio que lejos de provocar enfrentamientos, la fundación era un proyecto familiar compartido fruto de la vocación filantrópica de Isak Andic con la que estaban plenamente identificados sus hijos.

La defensa de Jonathan Andic también acumula datos e información sobre la investigación llevada a cabo por los Mossos y destaca que el examen del lugar de los hechos se llevó a cabo sin los equipos adecuados para no contaminar la escena. También subraya que en los atestados policiales no consta un episodio relevante. Y, media hora después de la muerte de Isak Andic, su hijo fue atendido por dos excursionistas que se hallaban en la zona. Los investigadores aducen que esa circunstancia no aporta datos sustantivos para la causa.

Además, se alude a un posible problema físico de Isak Andic, quien en una visita a la sede de Mutua Universal perdió el equilibrio y cayó al suelo. Los abogados defensores quieren que el vídeo con esa caída se incorpore al sumario. Con ello tratarían de rebatir la idea de que el sendero no presentaba especiales dificultades.

Apoyo familiar

Hay más elementos a favor de la línea de la defensa. Entre ellos, el apoyo familiar al investigado así como el de los albaceas de Isak Andic, los empresarios Daniel López, Toni Ruiz y José Creuheras, quienes publicaron una carta en octubre del año pasado en la que defendían la inocencia de Jonathan y aseguraban que "asistimos a la peligrosa vulneración de garantías fundamentales. El derecho a la presunción de inocencia, pilar de nuestro Estado de Derecho, ha sido con frecuencia obviado".

En el comunicado también denunciaban las insinuaciones sobre las presuntas malas relaciones entre padre e hijo y la supuesta impericia profesional de Jonathan Andic en estos términos: "Entendemos y respetamos el interés informativo siempre que se ejerza desde la veracidad y el respeto a los derechos fundamentales. Pero la difusión de rumores y especulaciones sobre su hijo, Jonathan Andic, que abarcan desde su capacidad profesional hasta la relación más íntima con su padre, dibuja un retrato que se aleja de la realidad. Isak y Jonathan se querían. Se querían mucho. Y Jonathan admiraba y admira a Isak".