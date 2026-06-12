Isa Pi se cae, de momento, de la reconciliación familiar

Isa Pantoja sigue siendo noticia por la reacción de Kiko Rivera sobre la reconciliación con los Rivera, cuando dijo que su hermana es una cuchara: "Ni pincha ni corta. Que se ocupe de lo suyo, que aquí no tiene nada que ver".

Adriana Dorronsoro ha hablado con ella, y de momento Isa no quiere pronunciarse sobre esto. "Lo que sí que sé es que la relación con su madre y con su hermano sigue igual y que, al menos hoy en día, no ha habido ningún avance para esas reconciliaciones", ha dicho la colaboradora. "Conociendo a Isa, creo que no le ha sorprendido nada esta salida de tono de Kiko porque siempre las tiene".

Ha publicado una foto en su Instagram mirando al infinito con cara de circunstancias y una frase: "Cómo te explico que no me sorprende nada viniendo de ti".

La inauguración del Mundial de México ha tenido a Shakira como estrella principal, en un espectáculo que fue una imitación de la Super Bowl pero versión Shein o Temu. También es noticia Piqué, ya que la falta de rentabilidad ha llevado al exfutbolista a tener que hacer un ERE para 41 trabajadores, un tercio de la plantilla, y aplazar la competición hasta 2027. Sin embargo, los trabajadores defienden que los despidos representan el 50% de la plantilla, ya que el ERE se ha dirigido a las sociedades Kings Competition y Kings League España, con una plantilla de 83 empleados.

Carmen Thyssen hija estuvo ayer en un acto donde respondió a los reporteros que le esperaban sobre el estado de su madre, Tita Thyssen. "Está mejorando. Todo bien", aseguró ante los micrófonos, varias veces. "Todo bien. Estamos muy tranquilos y todo bien de verdad. Estamos contentos con la situación. Pero todo bien, gracias", insistió. Tampoco quiso contestar cuando preguntaron por el supuesto blindaje al que está siendo sometida la baronesa.

La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia, conocida como "Bha", e hija mayor del rey Vajiralongkorn, ha fallecido tras varios años en coma. Tenía 47 años, tres de los cuales ha permanecido dormida y tratada por los médicos tailandeses, que se empeñaban en mantenerla con vida a pesar de las numerosas infecciones y empeoramientos que acarreaba su condición.