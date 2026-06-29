Kiko Hernández vuelve a Madrid tras abandonar Melilla: "Es como irte a Nueva York"

Tras poner fin a una etapa de tres años en la ciudad autónoma de Melilla, Kiko Hernández y su marido, el director teatral Fran Antón, han establecido definitivamente su residencia en Madrid. El colaborador de televisión ha hecho balance de este importante giro en sus vidas, confesando que la mudanza responde principalmente a razones profesionales y a las complicaciones logísticas que implicaba vivir fuera de la península.

A finales del pasado año 2025, la pareja anunció su marcha de la ciudad a través de un emotivo comunicado de despedida. En él, Hernández mostró su profundo agradecimiento a la localidad y a sus vecinos con unas afectuosas palabras: "Hoy las circunstancias nos empujan a buscar nuevos retos y nuevas aventuras, pero nos vamos con el alma llena de recuerdos, de personas queridas y de gratitud. A todos los que pasasteis por mi vida en Melilla: gracias, gracias y mil gracias", expresó, concluyendo con un rotundo "gracias por estos tres años intensos y maravillosos que se quedarán para siempre" en su corazón.

Ya asentado en la capital, Kiko Hernández ha revelado en una entrevista para la revista Lecturas que esta nueva etapa está siendo "maravillosa", destacando el gran volumen de trabajo que ahora puede asumir. "No paro. Antes, muchas veces no podía hacer proyectos. No podía hacer muchas cosas por estar en Melilla. Es que trasladarte de Melilla aquí es como irte a Nueva York", explicó al comparar las dificultades de transporte que sufría en su anterior hogar. En este sentido, detalló los imprevistos a los que se enfrentaba en el día a día: "Que salga el avión, que no haya niebla, que si no, te coges el barco hasta Málaga. Yo estoy muy agradecido de haber vivido allí, de su gente".

Por otro lado, el tertuliano se mostró profundamente orgulloso de la capacidad de adaptación de sus hijas gemelas ante este gran cambio de entorno y de centro escolar. Según ha desvelado, las menores han cerrado el año académico de forma brillante: "Han pasado el curso, no te digo más. Con el cambio, los nuevos compañeros y no sé cuántas cosas encima, han sacado unas notas que te mueres. No puedo estar más feliz. Me asombra cómo lo llevan todo con tanto cambio. Nacieron en Estados Unidos y desde entonces hemos hecho mil cambios. Son unas todoterrenos".