Nuria Fergó, de nuevo enamorada

Nuria Fergó está de nuevo enamorada después de su ruptura hace un año con Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa. Un hecho que llamó mucho la atención porque hasta se llegó a comentar que la pareja tenía planes de volver a pasar por el altar después de tres años de relación. La malagueña, según contaron en el programa Fiesta, está de nuevo enamorada del productor de cine y televisión Claudio Bruno; parece ser que llevan unos cuatro meses juntos.

En más de una ocasión la artista ha dicho que no estaba cerrada al amor. Hay que recordar que estuvo casada con José Manuel Maiz durante dos años, y fruto de esa unión nació Martina, la única hija de Fergó; a los pocos meses de nacer, la pareja se separó. La niña ya es toda una adolescente y tiene 14 años. Hace unos días la propia Irene Villa acudió al concierto que ofreció Juan Luis Guerra en el Icónica Santalucía Fest de Sevilla y declaró que se alegraba mucho por la felicidad de Nuria, porque siempre ha deseado lo mejor para ella.