El inesperado fin del romance de Ferran Torres

Ferran Torres, el delantero de la selección española de fútbol, y la influencer Martina Algueró, conocida como Martina Hunter en redes sociales, han decidido tomar caminos separados. Ambos mantenían una relación sentimental, aunque nunca se llegó a formalizar.

El futbolista está causando un gran revuelo durante este Mundial más allá de su rendimiento en el terreno de juego, ya que es considerado altamente atractivo por una parte del público.

Según el presentador de D Corazón, Javier Hoyos, Ferran y Martina "se dejaron de seguir" hace unos días. Este movimiento hizo levantar las sospechas y, después de hablar con su entorno, el periodista confirmó que la relación había llegado a su punto y final un día antes de disputarse el partido de cuartos de final contra Bélgica en el SoFi Stadium.

Tal y como precisó Hoyos, lo que les unía no era una relación formal, sino "un romance". La pareja fue vista por primera vez en el mes de mayo en Ibiza, donde el Tiburón estuvo junto a unos amigos antes de poner rumbo a Estados Unidos para la Copa del Mundo.

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de esta información. El futbolista estará presente en el encuentro de semifinales ante Francia del próximo martes mientras Martina Hunter se encuentra de vacaciones en Indonesia con sus amigas.

No es la primera vez que Ferran Torres protagoniza una historia sentimental en un gran torneo. Durante el Mundial de Qatar 2022, el delantero fue noticia por su relación con Sira Martínez, hija del exseleccionador y entrenador del PSG Luis Enrique. Una relación que comenzó en 2021 y cuya ruptura se confirmó a mediados de 2023. Fue una relación relativamente pública ya que ella iba a ver sus partidos y él estaba presente en las competiciones de hípica de Sira.