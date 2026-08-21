El gesto de Stephanie Cayo con Alejandro Sanz que dispara los rumores de embarazo

Inseparables desde que el pasado mes de febrero saliera a la luz su incipiente romance, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo están disfrutando de su verano más especial y familiar. La pareja no ha dudado en mostrar lo fuertemente consolidada que está su relación abriendo el álbum privado de su travesía estival por la costa española. A este viaje de asueto y desconexión se han sumado los cuatro vástagos del laureado artista español, con quienes la intérprete peruana parece mantener una excelente sintonía y complicidad.

Ha sido precisamente una de estas instantáneas, publicada en las redes sociales por el cantante durante su periplo en barco por el mar Mediterráneo, la que ha encendido todas las alarmas en la prensa del corazón. Tras recalar en enclaves turísticos de primer nivel como Ibiza, Mallorca y la costa gaditana aprovechando un necesario receso en su intensa gira de conciertos, una imagen específica ha acaparado la atención de todos sus seguidores: la protagonista de la conocida serie Doc aparece tumbada boca arriba en la cubierta de la embarcación, vistiendo un pantalón blanco y la parte superior de un bikini, mientras dibuja con sus manos un corazón sobre su vientre.

Para acompañar este carrusel de fotografías, en las que el madrileño presume de la innegable afinidad que mantiene con su pareja, el artista ha elegido un mensaje sumamente evocador. "Un poco de mar, mucho amor, los míos cerca y la poesía por dentro", ha escrito a modo de resumen de estas fechas tan señaladas. Todo ello aderezado de fondo con su más reciente lanzamiento musical, Yo era poesía, una exitosa colaboración junto a Edén Muñoz que ha visto la luz hace escasos días y que ya triunfa en las plataformas digitales.

A pesar de que en las publicaciones compartidas por la propia actriz de sus días de descanso en alta mar se incluye un vídeo bailando en el que luce una figura visiblemente tonificada y sin rastro evidente de gestación, las especulaciones no se han hecho esperar. Numerosos medios de comunicación al otro lado del Atlántico han señalado rápidamente que la enigmática pose compartida por Sanz podría ser la confirmación velada de una futura paternidad, afianzando así de manera definitiva un noviazgo de apenas siete meses de duración que ha avanzado a pasos agigantados.

El cantautor ya es padre de Manuela, de 25 años, fruto de su mediático matrimonio con la modelo Jaydy Michel; de Alexander, de 23, nacido de su relación con Valeria Rivera; y de los jóvenes Dylan y Alma, de 15 y 12 años respectivamente, a quienes tuvo durante su relación marital con Raquel Perera, cuya separación legal se materializó en el año 2019.