Lucas (Andy y Lucas) recupera su nariz tras una compleja cirugía reconstructiva en Turquía

Lucas González, exintegrante del popular dúo musical Andy y Lucas, ha comenzado a ver la luz al final del túnel después de un largo periodo de sufrimiento personal. En octubre de 2024, el artista decidió pasar por el quirófano con el fin de corregir una desviación en su apéndice nasal. Sin embargo, los resultados estuvieron muy lejos de lo esperado debido a que el paciente no siguió las pautas de reposo y cicatrización recomendadas por los médicos. Esto le dejó severas secuelas físicas, con la zona visiblemente hundida y deformada.

El empeoramiento de su imagen provocó una avalancha de burlas en las redes sociales, lo que sumió al gaditano en una profunda depresión. Esta difícil situación anímica lo empujó a alejarse temporalmente de la vida pública y de los escenarios. A este duro trance se sumó, a finales de 2025, su polémica separación profesional de Andy, marcando uno de los momentos más complicados de su trayectoria vital y artística.

Tras tocar fondo, el músico inició un largo proceso para tratar de recuperar su aspecto original. Según se ha revelado, la búsqueda de una solución no fue sencilla, ya que varios profesionales en España habrían declinado asumir los riesgos de una reconstrucción tan compleja. Tras realizar múltiples viajes a una prestigiosa clínica de Barcelona para confirmar que el cartílago estuviera en condiciones óptimas para una nueva intervención, finalmente optó por buscar ayuda médica en el extranjero.

Recientemente, Lucas se ha sometido a una cirugía reparadora en Turquía, llevada a cabo de manera conjunta por un especialista español y otro turco. Tal y como desvelaron en el programa de Telecinco De Lunes a Viernes, presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, el procedimiento ha sido un éxito rotundo. El paciente permanecerá ingresado y bajo estricta supervisión en Estambul hasta principios de septiembre, ya que el exhaustivo control en estas primeras semanas resulta clave para garantizar la viabilidad del tejido.

En una llamada telefónica al citado espacio televisivo, un pletórico Lucas confesó su inmenso alivio: "Me han dejado guapísimo, me ha quedado preciosa y por fin puedo mirarme al espejo y me veo la nariz". Aunque es consciente de que la inflamación tardará meses en remitir por completo y la nueva estructura debe asentarse definitivamente, el cantante se mostró muy optimista ante el futuro.

Por el momento, el artista deberá mantener una rutina muy estricta para consolidar los resultados de la intervención. "Tengo que estar ocho semanas tomando antibióticos, me han puesto una escayola y me tengo que dar muchos cuidados", detalló en directo. Explicó además que debe aplicarse distintas mezclas de cremas y pomadas por la mañana, por la tarde y por la noche. Pese a lo tedioso del tratamiento, su conclusión refleja a la perfección su renovado estado de ánimo: "Ya tengo nariz, gracias a Dios".