Aitana y Plex, dos enamorados en el Sudeste Asiático

En una nueva edición de la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, Isabel González dio la bienvenida a sus colaboradores habituales Beatriz Cortázar, Daniel Carande y Tico Chao para comentar todos los temas de la prensa del corazón.

La crónica de sociedad arrancó desmintiendo una información que se había propagado recientemente en televisión sobre la familia Andic. Según las aclaraciones obtenidas por esRadio, es falso que el empresario Isak Andic se opusiera a la boda de su hijo Jonathan por no haber firmado un acuerdo prenupcial. Los colaboradores han precisado que existe un acuerdo prematrimonial firmado desde mayo de 2024 ante notario, un documento en cuya elaboración participó activamente el propio fundador de Mango, demostrando la excelente relación que mantiene con su hijo y su nuera, Paula Nata.

Asimismo, se ha aclarado que la boda civil se celebró de forma íntima el pasado 19 de septiembre de 2024 con la plena asistencia y felicidad de ambas familias, echando por tierra los rumores de un distanciamiento. La gran fiesta de celebración, prevista inicialmente, tuvo que ser pospuesta a mayo de 2025 debido a un trágico accidente, y no por supuestos conflictos familiares. Los periodistas han subrayado la importancia de contrastar los hechos en casos tan delicados, especialmente cuando implican investigaciones judiciales colaterales ajenas al núcleo de la noticia matrimonial.

Otro de los asuntos destacados de la jornada ha sido la expectación ante la intervención de Anabel Pantoja en el programa De Viernes, de Telecinco. La sobrina de Isabel Pantoja se enfrenta a un escenario complejo debido al juicio por un presunto delito de maltrato infantil que implica a su pareja David y que ya se alarga demasiado en el tiempo. Los colaboradores han debatido sobre si la entrevista se realizará finalmente en el plató o si consistirá en una grabación previa a cargo del periodista Santiago Acosta.

En el plano artístico, se confirma que el concierto de Isabel Pantoja en la isla de La Palma sigue adelante según lo previsto para el 12 de octubre. A pesar de los constantes rumores de cancelación que planean sobre sus espectáculos, la tonadillera mantiene su agenda, aunque persisten las dudas sobre si la orquesta sinfónica local contará con las partituras correctas para el recital, un problema que ya se vivió en su anterior actuación en Málaga.

La mesa también ha abordado la delicada situación personal de la modelo Verónica Hidalgo, cuyo novio se encuentra actualmente en prisión. Daniel Carande ha revelado que, según sus informaciones, la modelo prefiere mantener el silencio de momento y que la relación sentimental podría estar gravemente dañada. Algunos mensajes publicados por ella en sus redes sociales, centrados en su hija y en la soledad, sugieren que está pasando por un proceso de distanciamiento definitivo de su pareja.

El conflicto judicial entre Omar Montes y Rocío Martín Muñoz, madre de su supuesto hijo recién nacido, ha centrado otra parte del debate. Omar Montes ha manifestado públicamente sentirse acosado y ha negado las acusaciones de hackeo telefónico vertidas por Rocío, quien le llevó ante un juzgado de violencia de género. Los colaboradores han recordado que la jueza denegó las medidas cautelares solicitadas por la demandante al no encontrar indicios delictivos, aunque ella sostiene que el caso sigue abierto y que se dirimirá la paternidad del menor en los tribunales.

🔥 Un tailandés se enamora de Aitana y le dice que es muy guapa... Y Plex le reta a combatir en la Velada VII "A mí me está subiendo un montón la autoestima este hombre" pic.twitter.com/Dz7PWwBXDs — LO + (@SuperViiral) September 4, 2026

Por último, el viaje de Aitana y Plex por el sudeste asiático ha llamado la atención de los cronistas. En uno de sus vídeos, Plex se refiere a la artista como "mi esposa" después de que un trabajador de un parque de aventuras en el que se encontraban no parara de piropear a la cantante.