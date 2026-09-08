Los secretos desconocidos de la princesa Leonor

La periodista Angie Calero, corresponsal de Casa Real en La Vanguardia, ha publicado el libro 'Leonor de Borbón Ortiz: una reina para el futuro' en el que revela como es la verdadera princesa Leonor, después de dos años de trabajo de investigación y contar con testimonios inéditos de quienes han tratado a la heredera, como el de un profesor de historia, entre otros. Un libro que coincide con la incorporación de la princesa a su vida universitaria.

Leonor de Borbón es una joven que ha crecido aprendiendo a amar un destino que no ha elegido y preparándose así para asumir la máxima responsabilidad del Estado. De eso trata el libro, de dar a conocer toda la formación de la princesa hasta la jura de la Constitución ante las Cortes Generales, así como la presencia de Leonor en las Academias militares, sobre todo la de Murcia, que fue considerada para ella como un "bálsamo" después de la publicación de las fotografías de Diez Minutos, y de que en cada desembarco del Juan Sebastián Elcano había fotos.

Tal y como ha contado Angie, el libro surge por una llamada de la editorial que querían ver si se podría publicar algo sobre Casa Real y entre las ideas, finalmente, surgió un libro sobre la princesa Leonor. Asimismo ha recalcado que siempre se ha creído que era Letizia la que controlaba la presencia publica de sus hijas, pero ha sido el Rey por lo expuesto que estuvo desde niño. El Rey, sin duda, ha sido su mejor maestro y se trabaja en conseguir el equilibrio entre majestad, cercanía y compromiso. Leonor proyecta valores con el compromiso, es un fenómeno contracultural y el deseo es que se la vea influyente pero no influida.

También ha desvelado que la relación con sus primos paternos es una incógnita, que ha querido acercarse sobre todo en eventos familiares, pero la relación es distante. Asimismo, en relación con otras herederas, la relación con Amalia de Países Bajos es buena, si bien no consta que tenga relación con otras princesas. No sabemos quienes son sus amigos y lo llevan con mucha privacidad.

Calero, además, ha destacado que Leonor parece muy seria o seca, pero es cercana, te pregunta como estas, se sabe el nombre de todos los periodistas que cubren la casa, y que es educada y correcta.

Francisco Rivera ha asegurado, en una tensa entrevista a Sonsoles Ónega, que no es rencoroso con sus hermanos y que esa podría ser la última entrevista de su vida. Afirmó que "no soy rencoroso", pero no quiso hablar de su hermano Cayetano cada vez que le preguntaban. Dejó claro que no está en forma para torear en Ronda y que nunca se lo ha pedido. Todo parece que no está por la labor de arreglar la relación con sus hermanos. Con respecto a la relación de su hermano con la influencer Tamara Gorro, ha concluido tajante: "Si él es feliz, yo soy feliz".

Asimismo, contó que está muy contento con Roca Rey como yerno, y que es "un muy buen torero. Tiene toda mi admiración y respeto, es un torero de época, con unas condiciones increíbles y una capacidad... Como persona lo voy conociendo día a día". Eso sí, lo que más le emociona es ver a su hija feliz "con alguien que la quiere y la cuida, y a quien Cayetana ha elegido". Reconoce que "se ha portado como un señor desde el primer día. Tuvimos una conversación, que no es que me pidiera permiso pero bueno... eso queda para nosotros. Me parece un tipo fantástico, con unos valores increíbles. Aunque también es verdad que acaban de empezar". También contó que se enteró del romance porque se lo contó su mujer, Lourdes.