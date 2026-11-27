La campaña electoral ha saltado definitivamente de los mítines y los debates televisivos a las redes sociales. A pocas horas de que concluya la carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, varios rostros conocidos han aprovechado su popularidad para pronunciarse sobre la cita con las urnas. La última en hacerlo ha sido Tamara Falcó, que ha mostrado públicamente su respaldo a Alberto Núñez Feijóo con un mensaje inequívoco en su cuenta de Instagram.

La marquesa de Griñón ha compartido un vídeo del presidente del Partido Popular en el que el candidato realiza una presentación personal, repasa sus orígenes y explica algunos aspectos de su trayectoria política y de su vida privada. Junto a las imágenes, Falcó ha escrito: "¡Todos contigo, Alberto Núñez Feijóo! Por el futuro de España, ¡a votar!".

Un mensaje que no deja demasiado espacio a las interpretaciones y que sitúa a la hija de Isabel Preysler entre los personajes conocidos que han decidido hacer pública su posición política en esta recta final de la campaña.

El lado más personal de Feijóo

El vídeo difundido por Tamara Falcó busca mostrar una faceta más personal del candidato popular, alejada de los habituales enfrentamientos parlamentarios y de la confrontación política. Feijóo comienza repasando sus orígenes humildes en la Galicia rural y habla de algunas de sus aficiones, entre ellas su vinculación con el Deportivo de La Coruña, una pasión que atribuye a la influencia de su padre.

También aborda cuestiones de su vida familiar y reconoce que echa de menos a su pareja, Eva Cárdenas, cuando sus obligaciones profesionales le mantienen alejado de casa.

El candidato popular aprovecha además para marcar distancias con determinados comportamientos que se han convertido en habituales durante la campaña electoral. "No canto en los mítines, no bailo en los mítines, no beso a mi pareja en los mítines", afirma en una de las partes del vídeo.

Feijóo también reconoce que no habla inglés y que utiliza el teléfono móvil más de lo que debería. En el terreno político, reivindica sus 30 años de trayectoria y asegura que nunca le han movido el dinero ni ha renunciado a las personas que le han acompañado durante su carrera.

La intervención concluye con una petición directa a los ciudadanos: "Te pido una oportunidad. No os voy a fallar, no te voy a fallar". Es precisamente este mensaje el que ha compartido Tamara Falcó para expresar su respaldo al dirigente popular.

Una posición política que nunca ha ocultado

No es la primera vez que la marquesa de Griñón expresa públicamente sus preferencias ideológicas. En junio de 2021, durante una tertulia de actualidad en El Hormiguero, participó en un debate que comenzó hablando de las tarifas eléctricas y terminó abordando las diferencias entre la izquierda y la derecha.

En aquella conversación, después de escuchar los argumentos de Juan del Val, Falcó defendió la gestión de los dirigentes madrileños y puso el acento en las políticas dirigidas a las personas menos favorecidas.

"Pienso en los líderes que tenemos en Madrid y en lo que han hecho por la gente menos favorecida", señaló entonces, antes de pronunciar una frase que dejó clara su posición: "Estoy muy contenta con ser de derechas".

Su publicación sobre Feijóo vuelve a situar sus preferencias políticas en primer plano, esta vez en un momento especialmente sensible por la proximidad de las elecciones.

Famosos y política: las redes sociales entran en campaña

Tamara Falcó no ha sido la única personalidad conocida que ha utilizado sus redes sociales para participar, de una manera u otra, en el debate electoral. Durante los últimos días, otros nombres populares también han dejado mensajes relacionados con la cita del 29 de noviembre.

Laura Escanes compartió un vídeo acompañado de la canción viral "Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez", mostrando una posición diferente a la de la marquesa de Griñón.

María Pombo, por su parte, reaccionó con un "amén" a la reflexión de una creadora de contenido sobre las críticas que reciben las personas que se identifican políticamente con la derecha. Jessica Goicoechea también compartió con sus seguidores una reflexión sobre la situación política española.

Son formas distintas de intervenir en una campaña que ha terminado encontrando en Instagram y otras plataformas un escaparate adicional para la confrontación política. Algunos personajes públicos optan por mensajes explícitos, mientras que otros prefieren compartir publicaciones ajenas o pronunciarse de manera indirecta.

En este escenario, Tamara Falcó ha elegido no esconder sus preferencias y ha respaldado abiertamente a Feijóo con una invitación a votar. Su mensaje, publicado a pocas horas del cierre de campaña, añade un nuevo nombre conocido a la lista de personalidades que han decidido llevar la política hasta sus perfiles personales.