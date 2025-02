Detenido Frank Cuesta por presunta posesión ilegal de animales protegidos en su santuario

Frank Cuesta, el youtuber y naturalista español, ha sido detenido en Tailandia por presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos. Frank se encuentra en la comisaría de Lao Khwan (situado en la provincia central de Kanchanaburi), a unos 140 kilómetros al noroeste de Bangkok, esperando poder reunirse con su abogado que viaja desde la capital tailandesa, según ha explicado el portavoz policial.

Será la Policía tailandesa quien decida si este viernes Cuesta sale de la cárcel en libertad bajo fianza o si, por el contrario, permanece detenido hasta pasar a disposición judicial.

El youtuber fue arrestado el jueves 27 de febrero después de que la Policía allanara su propiedad en Kanchanaburi. El cuerpo oficial recibió un aviso por correo electrónico "en el que se afirmaba que un extranjero estaba en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso" y fueron hasta el lugar, según el Departamento tailandés de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación.

Fauna confiscada

Al llegar al santuario de animales de Frank, los agentes encontraron un total de diez animales de fauna silvestre protegida, entre las que se encontraban nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato) "sin ninguna documentación oficial que acredite su adquisición".

El español aseguró que "había comprado las nutrias de uñas pequeñas en mercados de pulgas en diferentes momentos". El departamento de Parques Nacionales también señaló que en lo que se refiere a la pitón de pico de pato, "una persona no identificada la atrapó y la conservó durante aproximadamente una semana".

Los agentes se llevaron la fauna silvestre a modo de prueba

Dejar el santuario

Según las autoridades, la acción realizada por Cuesta constituye "un delito tipificado en la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre". Esa es la razón por la que el español fue detenido y enviado a la comisaría "para proceder con acciones legales". La fauna silvestre protegida fue incautada como prueba y se entregaron a la División de Conservación de Vida Silvestre.

Este procedimiento se enmarca en la orden gubernamental de "reprimir estrictamente" el tráfico, la caza, la cría ilegal y el comercio en línea o fronterizo de la vida silvestre, como han asegurado desde el Departamento de Parques Nacionales.

Hace tres días, el 25 de febrero, el naturalista anunció en su canal de Youtube que abandonaría el santuario, sin especificar una fecha exacta, pero que lo seguiría manteniendo desde "fuera de Tailandia". "Estamos metidos en líos judiciales y en líos de todo tipo (…) Hay posibilidades de que termine en la cárcel, de que me tenga que ir de Tailandia, de que me expulsen, y también está la posibilidad de llegar a un acuerdo y me voy de Tailandia", dijo en el vídeo.

Además, el español aseguró que habría cambios en el santuario, sin entrar en más detalles, pero adelantó que llevaba "días preparándolo todo" para no dejar "a los animales solos".