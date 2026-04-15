Bunbury bromea sobre las fans de Bad Bunny que compraron sus entradas por error: "No se las pienso devolver"

Enrique Bunbury reconoce que evita las redes sociales porque no gestiona bien las críticas negativas. Aun así, se enteró de una curiosa anécdota que tuvo lugar recientemente: dos seguidores de Bad Bunny compraron entradas para su concierto tras confundir los nombres.

El propio cantante lo contó el pasado martes en La Revuelta, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo disco, De un siglo anterior. "Yo no me meto mucho en redes porque lo pasaría mal leyendo estas cosas", aseguró. "Lees 100 comentarios buenos, viene uno y te dice 'fatal' y te pesa más ese que los otros".

Además, explicó cómo le afectan esas opiniones: "¿Qué le he hecho? ¿No ha entendido esa canción? Yo en realidad no le conozco", son las preguntas que dice hacerse en esos momentos, tras los cuales se queda "toda la tarde sufriendo".

Aun así, reconoció que a veces hay situaciones en las que la gente, simplemente, "se confunde" de persona, como ocurrió en febrero con "unas chicas que se habían confundido y, en vez de comprar entradas para Bad Bunny, habían comprado entradas para Bunbury".

"Supongo que vieron la B y la Y y ya...", bromeó el exvocalista de Héroes del Silencio. A raíz de esto, David Broncano le propuso enviar un mensaje a las dos jóvenes, y el cantante respondió con sinceridad: "Bueno, bienvenidas al concierto".

El presentador les sugirió que acudieran al espectáculo, ya que ya tienen las entradas, algo con lo que el músico estuvo de acuerdo: "Claro que sí. Yo no se las pienso devolver". "Yo creo que, si vienen, van a disfrutar", añadió Bunbury, quien también contó que no conoce personalmente al puertorriqueño, con el que coincidió hace poco en los Latin Grammy, donde estaban sentados cerca, aunque no llegó a saludarle. "Cuando le iba a saludar le empezaron a dar Grammys y ya no...", bromeó, desatando las risas del público.

Bad Bunny tiene previstas 11 fechas en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid entre mayo y junio, mientras que el concierto de Bunbury se celebrará el 4 de diciembre en el Movistar Arena.