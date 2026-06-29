El ataque de celos de Évole ante el éxito de Iker Jiménez: "Lo que están haciendo es intoxicar"

Jordi Évole protagonizó uno de los momentos más comentados de su intervención en un acto organizado por elDiario.es al lanzar una crítica contra determinados formatos televisivos que, a su juicio, contribuyen a difundir desinformación. Aunque evitó mencionar nombres, sus palabras fueron interpretadas por parte del público como una alusión al presentador Iker Jiménez.

Durante su intervención, el presentador de La Sexta defendió la necesidad de reforzar el pensamiento crítico ante el consumo de información y alertó del impacto que pueden tener algunos contenidos televisivos en la opinión pública. "Lo que sí es muy importante para mí, en un momento como este en el que hay un auge peligroso de programas, en este caso de televisión, que lo que están haciendo es intoxicar. Intoxicar de una manera, bueno, totalmente descarada...", afirmó.

A continuación, añadió una reflexión que provocó aplausos entre los asistentes y que deja clara su alergia a la diversidad: "No es muy normal que, en este país, el señor que nos explicaba que venían los ovnis, ahora nos esté explicando la corrupción del país". Sin mencionar expresamente al presentador de Horizonte, Évole continuó profundizando en esa idea y remató: "Con todo el respeto por la sabiduría previa sobre lo paranormal, pero lo paranormal no puede llevarse a lo normal".

Évole mostró además su preocupación por la influencia que, en su opinión, tienen algunos programas de televisión en el debate público, al considerar que determinadas afirmaciones terminan instalándose en la conversación cotidiana. También hizo un llamamiento a mantener una actitud crítica frente a determinados discursos mediáticos y señaló: "Estamos absorbidos por una especie de teoría de la conspiración perpetua que yo también intentaría rebajar. Si ustedes ven un programa al que va Aldama, no se lo crean".

Aunque ahora se dé mucha importancia, cabe recordar que los inicios de Évole en televisión estaban más centrados en el humor que en la actualidad política. El presentador comenzó como guionista detrás de las cámaras del programa Una altra cosa de TV3 y saltó a la fama de la mano de Andreu Buenafuente en Antena 3 en su papel de ‘El Follonero’ , un espectador camuflado entre el público que, a mitad del programa, saboteaba el monólogo o las entrevistas del presentador.

En 2008 nació Salvados en la Sexta y en sus primeras temporadas, el formato mantuvo el espíritu gamberro de sus inicios, abordando con ironía temas como la campaña electoral o la Iglesia Católica. Con la llegada de la crisis financiera, Évole cambió el humor por la investigación y la denuncia social, permitiéndose evolucionar en sus formas y contenido, algo que ahora no permite hacer a Iker Jiménez.

El comentario de @jordievole a @navedelmisterio . A ver qué fantasmas cada vez hay más y en política no te digo nada. pic.twitter.com/ZTA6tEqOMH — TVMASPI (@sebas_maspons) June 28, 2026

Lo cierto es que los datos del programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez están muy por encima de los de La Sexta, que hace tiempo perdió la confianza de los espectadores. De hecho, la entrevista en Horizonte a Víctor de Aldama a la que hace mención Évole catapultó al espacio hasta un espectacular 11,6% de share y 1.338.000 espectadores de media.

Cuatro ha logrado imponerse a La Sexta en muchas ocasiones, una victoria de la que habló Jiménez en su newsletter. "En el oficio de la tele, la audiencia manda", arrancó el comunicador, quien, con la autoridad que le otorgan más de dos décadas liderando formatos de éxito, recurre a su experiencia para explicar hasta qué punto el dato diario condiciona absolutamente todo en el universo televisivo. "La audiencia es la que dice si un programa sigue o no. No hay nada más democrático", subraya, recordando que el examen es constante y no entiende de pasados, sino de realidades presentes.