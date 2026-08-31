Sarah Santaolalla tendrá su propio programa en La Séptima

Sarah Santaolalla ya conoce su próximo destino profesional: se pondrá al frente de un formato propio en La Séptima, el canal que impulsa el productor y empresario audiovisual José Miguel Contreras, conocido por su tradicional cercanía mediática al Partido Socialista.

En un mensaje publicado en la red social X, la comunicadora ha expresado su entusiasmo por este nuevo reto laboral. "La noticia de mi vida ya es oficial. Voy a presentar mi propio programa en la mejor cadena de televisión", ha señalado. En el mismo texto, ha querido agradecer el respaldo de sus seguidores durante todo este tiempo: "Gracias a todos los que no soltasteis mi mano estos últimos años. Os necesito más cerca que nunca. ¡A por ello!". La publicación ha ido acompañada de un vídeo promocional del nuevo proyecto audiovisual.

La noticia de mi vida ya es oficial.

Voy a presentar mi propio programa en la mejor cadena de televisión.

Gracias a todos los que no soltasteis mi mano estos últimos años. Os necesito más cerca que nunca.

¡A por ello! https://t.co/uFhBuh0Ncw — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) August 30, 2026

Por su parte, el promotor de la cadena no ha tardado en reaccionar públicamente y confirmar la noticia. Contreras ha explicado que las conversaciones vienen de lejos, concretamente desde la primavera de 2024, momento en el que le propuso sumarse a esta incipiente aventura mediática y ella aceptó la idea inicial sin contemplaciones.

"Hasta ahora no había sido posible hacerle una oferta en firme. Y ha vuelto a decir que sí, sin pedir más detalles. Bienvenida a tu casa, Sarah", ha detallado el empresario para escenificar la buena sintonía entre ambas partes de cara a este inminente estreno televisivo que buscará agitar el panorama mediático español.

Este movimiento se enmarca en la configuración definitiva de la parrilla de La Séptima, una televisión que tiene previsto iniciar sus emisiones el próximo 5 de noviembre. Según las informaciones reveladas por la agencia EFE, el periodista Javier Ruiz ocupará el puesto de primer director del medio de comunicación.

Sarah volverá al trabajo tras un verano de intervenciones en Mañaneros de TVE y un descanso estival. "Este podría ser el álbum de la arena en el pelo, el salitre en el cuerpo, los animales en cada esquina, partidas de ajedrez eternas, la comida a deshora, los dúplex para la televisión desde lugares paradisíacos y otros bastante más cutres, los paisajes que parecen hechos para convertirse en bellas postales y, sobre todo, mucho descanso de lo más feo de la humanidad.

A veces, también hace falta alejarse un poco del ruido para volver a disfrutar de lo sencillo y lo importante. Ahora sí, septiembre llega con su: ¡Oh, Dios mío! Vuelta al cole…", escribió en Instagram.