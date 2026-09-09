De Rosa Benito al clan Pantoja: el casting completo de 'Supervivientes All Star 3'

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Albert Barranco

Regresa seis años después de su concurso en 2020, marcado por la pandemia. Tras pasar por Mujeres y Hombres y Viceversa y ser tentador estrella en La isla de las tentaciones 9, el barcelonés vuelve a los cayos para quitarse la espina tras quedarse a las puertas de la gran final