De Rosa Benito al clan Pantoja: el casting completo de 'Supervivientes All Star 3'
La playa más famosa de la televisión reabre sus puertas para acoger la edición más exigente y mediática. Telecinco vuelve a reunir a 14 rostros emblemáticos (y dos viajeros con una misión muy especial), combativos y recordados del reality en Supervivientes All Stars 3, un reto extremo presentado por Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y María Lamela. Vencedores históricos, especialistas en pruebas físicas y viejos conocidos de los Cayos Cochinos —con una fuerte presencia del 'clan Pantoja'— regresan a la isla para medirse contra el hambre, las inclemencias del tiempo y sus cuentas pendientes. Repasamos, uno a uno en esta galería, los perfiles de las leyendas que saltarán del helicóptero este jueves 10 de septiembre.
Damián Quintero
Medallista olímpico y subcampeón mundial de kárate, vuelve tras quedarse rozando la final en 2025. Tras retirarse del deporte profesional, busca canalizar su espíritu competitivo en la playa.
Ivana Icardi
Participante de Supervivientes 2020, la argentina regresa a la experiencia extrema convertida en mamá e influencer, eufórica por medirse a las tormentas y las pruebas físicas.
Yola Berrocal
Ganadora de Hotel Glam, El Reencuentro y La casa fuerte, la manchega vuelve a la isla tras ser subcampeona en 2016 para hacerse con el único trofeo que le falta
Chiqui
Icónica concursante de Gran Hermano 10 y participante de Supervivientes 2014. Tras años alejada de los focos y trabajando en un concesionario, la murciana regresa a la pantalla para pelear por el cheque final.
Arkano
Cuarto finalista en 2024, recordado por batir su récord Guinness rapeando más de 24 horas seguidas en la isla. Pese a lo duro de su primera etapa, el alicantino afronta el reality con energías renovadas y en su mejor versión física y mental.
Omar Sánchez
Concursante en 2021 y exmarido de Anabel Pantoja. El canario regresa a la isla con el objetivo claro de enfocarse en la pesca y la supervivencia pura sin condicionantes del exterior.
Albert Barranco
Regresa seis años después de su concurso en 2020, marcado por la pandemia. Tras pasar por Mujeres y Hombres y Viceversa y ser tentador estrella en La isla de las tentaciones 9, el barcelonés vuelve a los cayos para quitarse la espina tras quedarse a las puertas de la gran final
Asraf Beno
El modelo que busca la victoria: Tras quedarse a las puertas del podio en 2023 tras 119 días de concurso, el marido de Isa Pantoja vuelve a la isla dispuesto a superar su marca y alzarse con el triunfo definitivo.
Yulen Pereira
El esgrimista profesional, participante en 2022, regresa al reality para medirse de nuevo a las pruebas físicas más duras de la televisión.
Lola Ortiz
Ex de Mujeres y Hombres y Viceversa y concursante en 2015. Tras alejarse de la pantalla para formarse como psicóloga y publicar su libro autobiográfico, regresa para cerrar el casting de esta entrega.
María Jesús Ruiz
Miss España 2004 y recordada por su rapada de pelo a cambio de comida en su primera etapa en la isla. Ocho años después, vuelve al concurso dispuesta a dar batalla.
Rosa Benito
Vencedora en 2011 tras su célebre “¡cállate, este es mi momento!”, la tertuliana vuelve 15 años después con el reto de lograr un doblete histórico a sus 70 años. Busca dar voz a las mujeres de su edad frente a las exigencias de la isla.
Víctor Janeiro
Ganador de Aventura en África y Pesadilla en El Paraíso, el torero se suma a esta edición como el único participante proveniente de la etapa histórica del formato en Antena 3.
Alma Bollo
La influencer e hija de Raquel Bollo regresa tras permanecer 98 días en la edición de 2023. Su vuelta a la isla reactiva viejos choques, ya que coincide de nuevo con Asraf Beno, con quien mantuvo sonados enfrentamientos verbales durante su anterior etapa.
Rubén Torres (misión especial)
Subcampeón de la edición de 2024 y récord histórico de collares de líder en su temporada, el bombero de Badalona regresa con el objetivo fijado en el triunfo final. Un especialista en la pesca y un rival de máxima exigencia física para todo el grupo.
Marta Peñate (misión especial)
Vencedora indiscutible de la primera edición All Stars y subcampeona en 2022, la canaria es una de las concursantes más icónicas del universo Mediaset. Creadora nata de contenido, su soltura en la palapa y su agilidad para el debate la convierten en el listón con el que se medirá a las nuevas leyendas de esta tercera entrega.