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Entretenimiento

De Rosa Benito al clan Pantoja: el casting completo de 'Supervivientes All Star 3'

La playa más famosa de la televisión reabre sus puertas para acoger la edición más exigente y mediática. Telecinco vuelve a reunir a 14 rostros emblemáticos (y dos viajeros con una misión muy especial), combativos y recordados del reality en Supervivientes All Stars 3, un reto extremo presentado por Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y María Lamela. Vencedores históricos, especialistas en pruebas físicas y viejos conocidos de los Cayos Cochinos —con una fuerte presencia del 'clan Pantoja'— regresan a la isla para medirse contra el hambre, las inclemencias del tiempo y sus cuentas pendientes. Repasamos, uno a uno en esta galería, los perfiles de las leyendas que saltarán del helicóptero este jueves 10 de septiembre.

Damián Quintero
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Damián Quintero

Medallista olímpico y subcampeón mundial de kárate, vuelve tras quedarse rozando la final en 2025. Tras retirarse del deporte profesional, busca canalizar su espíritu competitivo en la playa.

Ivana Icardi
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Ivana Icardi

Participante de Supervivientes 2020, la argentina regresa a la experiencia extrema convertida en mamá e influencer, eufórica por medirse a las tormentas y las pruebas físicas.

Yola Berrocal
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Yola Berrocal

Ganadora de Hotel Glam, El Reencuentro y La casa fuerte, la manchega vuelve a la isla tras ser subcampeona en 2016 para hacerse con el único trofeo que le falta

Chiqui
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Chiqui

Icónica concursante de Gran Hermano 10 y participante de Supervivientes 2014. Tras años alejada de los focos y trabajando en un concesionario, la murciana regresa a la pantalla para pelear por el cheque final.

Arkano
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Arkano

Cuarto finalista en 2024, recordado por batir su récord Guinness rapeando más de 24 horas seguidas en la isla. Pese a lo duro de su primera etapa, el alicantino afronta el reality con energías renovadas y en su mejor versión física y mental.

Omar Sánchez
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Omar Sánchez

Concursante en 2021 y exmarido de Anabel Pantoja. El canario regresa a la isla con el objetivo claro de enfocarse en la pesca y la supervivencia pura sin condicionantes del exterior.

Albert Barranco
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Albert Barranco

Regresa seis años después de su concurso en 2020, marcado por la pandemia. Tras pasar por Mujeres y Hombres y Viceversa y ser tentador estrella en La isla de las tentaciones 9, el barcelonés vuelve a los cayos para quitarse la espina tras quedarse a las puertas de la gran final

Asraf Beno
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Asraf Beno

El modelo que busca la victoria: Tras quedarse a las puertas del podio en 2023 tras 119 días de concurso, el marido de Isa Pantoja vuelve a la isla dispuesto a superar su marca y alzarse con el triunfo definitivo.

Yulen Pereira
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Yulen Pereira

El esgrimista profesional, participante en 2022, regresa al reality para medirse de nuevo a las pruebas físicas más duras de la televisión.

Lola Ortiz
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Lola Ortiz

Ex de Mujeres y Hombres y Viceversa y concursante en 2015. Tras alejarse de la pantalla para formarse como psicóloga y publicar su libro autobiográfico, regresa para cerrar el casting de esta entrega.

María Jesús Ruiz
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María Jesús Ruiz

Miss España 2004 y recordada por su rapada de pelo a cambio de comida en su primera etapa en la isla. Ocho años después, vuelve al concurso dispuesta a dar batalla.

Rosa Benito
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Rosa Benito

Vencedora en 2011 tras su célebre “¡cállate, este es mi momento!”, la tertuliana vuelve 15 años después con el reto de lograr un doblete histórico a sus 70 años. Busca dar voz a las mujeres de su edad frente a las exigencias de la isla.

Víctor Janeiro
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Víctor Janeiro

Ganador de Aventura en África y Pesadilla en El Paraíso, el torero se suma a esta edición como el único participante proveniente de la etapa histórica del formato en Antena 3.

Alma Bollo
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Alma Bollo

La influencer e hija de Raquel Bollo regresa tras permanecer 98 días en la edición de 2023. Su vuelta a la isla reactiva viejos choques, ya que coincide de nuevo con Asraf Beno, con quien mantuvo sonados enfrentamientos verbales durante su anterior etapa.

Rubén Torres (misión especial)
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Rubén Torres (misión especial)

Subcampeón de la edición de 2024 y récord histórico de collares de líder en su temporada, el bombero de Badalona regresa con el objetivo fijado en el triunfo final. Un especialista en la pesca y un rival de máxima exigencia física para todo el grupo.

Marta Peñate (misión especial)
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Marta Peñate (misión especial)

Vencedora indiscutible de la primera edición All Stars y subcampeona en 2022, la canaria es una de las concursantes más icónicas del universo Mediaset. Creadora nata de contenido, su soltura en la palapa y su agilidad para el debate la convierten en el listón con el que se medirá a las nuevas leyendas de esta tercera entrega.

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