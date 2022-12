Bangalore, el auténtico sabor de la comida india en el barrio de Salamanca

Bangalore es la capital del estado de Karnataka en el sur de la India y desde el restaurante Bangalore Modern Indian Cuisine te proponen un viaje a través de su carta sin salir de Madrid gracias a su inmejorable ubicación en el número 63 de la calle de Diego de León, en pleno barrio de Salamanca.

Salón principal de Bangalore

Bangalore se une al imperio gastro-indio fundado por su dueño, Delwar Mozumder, quien se encarga de la gestión íntegra y de trasladar al comensal a su India natal a través del ambiente y la carta de sus restaurantes. El Grupo KHAZURIA cuenta ya con otros cuatro restaurantes en Madrid: Fathe Pur, Purnima, El Hombre Pez –de fusión cántabra-india– y Udaipur, del que ya hablamos en Libertad Digital.

La carta de este restaurante indio presenta una gran variedad de platos con diferentes salsas, colores y especias cocinados al estilo tandoori. Entrantes y platos principales perfectos para compartir e idóneos para acompañar sus arroces aromáticos.

Colores y sabores indios

Los cheese rolls de Bangalore

Los cheese rolls (8,50€) son unos ricos y crujientes rollitos con queso fundido y especias con el que puedes empezar a sumergirte en su gastronomía. De entrantes también tienes opciones como varios tipos de samosas –hojas de hojaldre rellenas– o pakora –verduras variadas rebozadas en harina de garbanzo y sofritas–.

Pero el verdadero festival de sabores, texturas, colores y aromas llega con los platos principales, en los que la cocina al estilo tandoori cobra un extraordinario protagonismo. Así, probamos el chicken tikka (16,50€), estupendo pollo troceado y adobado con hierbas y especias, como no podía ser de otra forma, preparado en horno tandoori.

Decoración Madrid in Love

Pero en Bangalore no sólo te van a conquistar desde el estómago porque su decoración te va a enamorar. También es obra de Madrid in Love Studio y al ser considerada como la Ciudad Jardín de la India, la vegetación no podía faltar. Eso sí, aquí se deja al margen los tópicos indios como pudimos ver en su hermano Udaipur –y que también tienen su encanto– para dar paso a un aire más colonial.

El restaurante está dividido en dos espacios y plantas. La que está a pie de calle está revestido con esmalte en blanco y negro y con madera natural. En la barra y el techo predominan el espejo y el latón, dando el efecto típico de las celosías indias.

La planta baja de Bangalore

En la planta baja se emplean los mismos materiales pero se cambia de color con predominio del azul y el granate ya sea en revestimientos como en tapicerías. Un patio abierto aporta luz natural acompañado de vegetación y maceteros de barro. Además, cuenta con una terraza cubierta y al aire libre para quien prefiera esa opción.

Tandoori y curry

Y si de la carta hablábamos que el tandoori es protagonista, los curris no se quedan cortos ya que tienes bastantes opciones para todos los gustos entre pollo, cordero y pescado. Nos decantamos por lamb madrás (18€), un plato original del sur de la India compuesto por tiernos trozos de cordero macerados en especias ligeramente picante. Los platos principales los puedes acompañar con sus panes típicos naan o con los arroces. En nuestro caso optamos por estos últimos, en concreto por un perfecto kashmiri rice (13€), un arroz basmati con especias aromáticas, frutos secos y azafrán. Para el postre optamos por unas gulab jam (7€), unas bolitas de leche frita que no aportaron demasiado al menú.

Chicken tikka, lamb madrás y kashmiri rice

La carta líquida también es bastante completa y como tinto nos sirven un vino tinto Tóser (28€), elaborado al amparo de la D.O. Ribera del Duero, de las Bodegas Toni Martín.

Así que si te gusta la cocina india y quieres estar en un restaurante con aire sofisticado, Bangalore es una muy buena elección para compartir con familia, amigos o parejas con un ticket medio de 30€. Además, tienes la opción de disfrutar en profundidad de su cocina india con un menú degustación por 40€ por persona.

