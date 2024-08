Los kebabs han vuelto y en Kebah! saben cómo conquistarte

El kebab está de moda y por eso Kebah! Lab & Street Food quiere ocupar parte de ese espacio que está en auge gracias a una propuesta de calidad, con transparencia en los procesos de elaboración, con rigor sanitario y una buena materia prima.

Terraza de Kebah!

Atrás queda la imagen de esos establecimientos de dudosa limpieza y ahora se apuesta por un local perfecto para disfrutar de este plato típico turco que traspasó fronteras hace años y que ahora se reinventa después de dos años de trabajo, investigación y desarrollo de un modelo "que no existía hasta ahora en España", tal y como nos comenta Manuel Robledo, fundador y presidente de uno de los grupos de restauración más importantes de España (Zena y Comess Group).

Durum y kebab

Junto a él está Rafa Vega, creador de Piu di Prima y socio fundador de Premiata Forneria Ballarò. Ambos cuentan con una experiencia dilatada que les ha permitido implantar en sus restaurantes –por el momento, dos en la capital– un estricto sistema de calidad, que garantiza todos los aspectos relativos a la seguridad alimentaria y contar con una selecta red de proveedores que aseguran la máxima calidad, frescura y trazabilidad de las carnes, verduras y panes con los que se elaboran a diario y con mimo artesano los menús.

Kebab o keburger

De la parte gastronómica se ha ocupado Gonzalo Vernacci, chef ejecutivo del Grupo Lalala y fundador del Grupo Don Lisander. En la carta tienes variedad de entrantes y guarniciones como jalapeños de queso, tequeños, falafel, sus crujientes alitas de pollo, ensalada César, pollo crujiente y patatas fritas o las ricas patatas fritas con cheddar y bacon. Sus salsas alternativas a las clásicas roja y de yogur son la barbacoa, César, picante y piri-piri.

Durum y kabab

Pero si vas a Kebah! es para probar sus kebab –el bocadillo de pan de pita–, sus durum –tortilla de pita enrollada– o alguna sorpresa que te contaré más adelante. Porque tienes un muy buen durum mixto de pollo y ternera o el fantásitico durum mestizo (10,50€) con pollo, pico de gallo, lechuga, guacamole, jalapeños, cebolla caramelizada, sour cream y salsa con toque picante. Tampoco te vayas sin probar su kebab clásico con pollo, ternera o mixto, con lechuga, tomate, cebolla morada, salsa roja y salsa de yogur. Otra opción es el kebab con bacon crujiente, mayonesa de bacon, queso cheddar y cebolla crujiente.

Keburger cheese bacon

Pero una de las deliciosas sorpresas es la keburger con la carne de ternera o pollo marinada, asada lentamente y cortada a cuchillo del durum o kebab pero servida en pan brioche. La hay clásica con tomate, lechuga, cebolla y salsas de yogur y roja y la buenísima keburger cheese bacon, con cebolla caramelizada, salsa de cheddar ahumado, bacon crispy y mayonesa de bacon.

De los postres destacan los tequeños de chocolate (3,50€ 2 unidades) y el durum de Nutella y nata. De las bebidas poco se puede decir porque es lo habitual en los restaurantes de comida rápida, cervezas, refrescos y algún frisante.

Nacidos para crecer

Kebah! nace para modernizar, occidentalizar y mejorar la calidad y la imagen de una comida apetecible, nutritiva y más saludable que otras propuestas fast food ya que tiene menos calorías que una hamburguesa tradicional. Y lo hace implementando sistemas operativos que permiten la estandarización de los procesos y el adecuado manipulado de los productos.

Durum de kebah

Su diferenciación radica además en el cuidado de la estética y los detalles –tanto el packaging como los uniformes del personal son ecosostenibles– y en la selección y formación continua de un equipo joven, multicultural y comprometido con la satisfacción del cliente. Por el momento, Kebah! cuenta con dos establecimientos en Madrid, uno en la calle de Clara del Rey, 81 –con terraza para 36 comensales– y un puesto en el mercado gourmet de San Leopoldo, aunque esperan abrir un tercer establecimiento en los próximos meses dentro de su estrategia de expansión por todo el territorio nacional.

Seguro que has probado en alguna ocasión este tipo de comida pero si no lo has hecho te aconsejo que te acerques a Kebah! para probar una carta muy apetecible dentro de lo que es el street food. Ya sea con niños, con tu pareja, con amigos o tú solo para quitarte el mono, un kebab, un durum, una keburger y algún acompañamento te hará el día y con un ticket medio que no supera los 20€.

Sígueme en mi Instagram para más recomendaciones.