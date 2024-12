El mejor marisco en El Cantábrico, también para llevar a casa estas Navidades

Desde 1948 Marisquería El Cantábrico ofrece el mejor marisco de la capital. Una taberna de las de toda la vida, con mesas de madera, amplia barra con el producto expuesto, azulejos y motivos marineros y la carta pintada en la pared para que lo quieras probar todo y tengas difícil la decisión de qué elegir entre tanto marisco.

Fernando Amorós, tercera generación al frente de Marisquería El Cantábrico

Fue Dionisio Amorós quien bautizó esta marisquería con El Cantábrico en honor a una joven santanderina que le robó el corazón y que se convirtió en una de las primeras de Madrid. Hoy, su nieto Fernando Amorós continúa con el negocio.

Restaurante de producto, con clientela fiel y perfecto para darte un homenaje con el mejor marisco, cocido a diario y a unos precios contenidos, sobre todo para estar en pleno barrio de Salamanca –calle de Padilla, 39–.

En El Cantábrico sólo se come marisco porque no se sirven ni postres ni café, cervezas y vino sí, menos mal. Y acompañan a productos frescos con una pequeña pero deliciosa selección de salazones y conservas como la lata de berberechos (17€) con la que comienza la comanda el gran José Ramón Ara, jefe de sala, que nos guiará por este viaje por El Cantábrico más gallego. Puedes acompañarlo con patatas fritas (2,5€). También puedes comenzar con ración o media razón de queso, salchichón, lomo o chorizo ibérico, sin olvidar sus boquerones en vinagre.

Lata de berberechos y patatas fritas

Marisco gallego

A pesar del nombre, que puede llevar a error, todo el marisco procede de Galicia, así que déjate llevar por su carta y da rienda suelta a tus antojos para disfrutar de una experiencia completa con el mejor sabor a mar.

Percebes

Gambas, cigalas, nécoras, cañaíllas, almejas, ostras o vígaros son opciones perfectas para seguir por este viaje en barco. Nosotros probamos unos deliciosos y frescos camarones (40€ ¼ kg) que dieron paso a unos maravillosos percebes (40€ ¼ kg). Marisco perfectamente cocido, con el punto de sal justo para apreciar todo el sabor yodado de este producto tan codiciado.

Buey de mar

Y si tienes capricho de centollo o de buey de mar, éste es tu restaurante. Nosotros disfrutamos con un espectacular buey de mar (60€ kg). Te lo traen abierto y con el cuerpo partido para que sea más fácil comerlo. No te cortes con eso de mancharte las manos y céntrate en no dejar nada de carne entre sus patas, cuerpo y caparazón. Y no te olvides de brindar por algo especial o porque sí, nosotros lo hicimos con un Godello Roandi, elaborado por Bodegas Roandi y con DO Valdeorras.

La barra de Marisquería El Cantábrico

Además, ahora que llegan las Navidades, Marisquería El Cantábrico te ofrece la opción de encargar el marisco para llavártelo a casa ya cocido y disfrutarlo con tus seres queridos en estas fechas tan señaladas. Así que si eres amante del marisco no dudes en pasar por El Cantábrico, lo saborearás por un ticket medio de 40€ en el restaurante o si lo que quieres es llevártelo a casa, no dudes en hacerlo, tus comensales te lo agradecerán.

