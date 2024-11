Sushi Bar Tottori forma parte del Grupo China Crown y desde su apertura se ha consolidado como un referente de la cocina japonesa en Madrid. En el año 2023 y en este 2024 ha obtenido el reconomiento de la prestigiosa Guía Michelin como restaurante recomendado y este último año también el de la Guía Repsol.

El restaurante Sushi Bar Tottori de LaFinca Grand Café

Este año, además, ha abierto sucursal en el centro comercial LaFinca Grand Café por lo que también aquí podrás disfrutar de su propuesta gastronómica con producto de primera calidad y en la que se impone el uso meticuloso de los cuchillos y el respecto por la estructura de los alimentos para ofrecer al comensal los mejores cortes de pescado.

En la carta te vas a encontrar también producto de temporada como la trufa o las setas que acompañan a los mejores pescados y mariscos. Se completa con tres tipos de menús, el de 6 pases, el de 10 y la Experiencia Tottori.

Porque Tottori es una pequeña ciudad costera compuesta por varias localidades tradicionales que se fusionaron en un espacio con una demografía única dentro de Japón. De allí conservan las costumbres más tradicionales del pueblo nipón así como de tener la mejor calidad en los alimentos frescos.

Un concepto gastronómico respaldado por una familia de cocineros tradicionales y el conocimiento de las costumbres y de la gastronomía del lugar, que han creado una marca especial donde ofrecer a los comensales la mejor calidad con una elaboración que mantenga el sabor y la pureza de los alimentos.

Menú de 10 pases

Manejo del arte del corte y cocina que aprovecha el buen producto. De ahí llega un buen aperitivo de salmón mezclado con mayo kimchi. Para entrar en calor, la siempre reconfortante sopa miso con tofu, alga y cebollino. Imprescindibles los cortes de sashimi variado , con salmón, atún, vieira y pez mantequilla con trufa. El toque picante lo pone el temaki de toro con wasabi natural y huevas de arenque y de temporada el fantástico niguiri de portobelo con foie caramelizado, uno de los mejores bocados del menú en el que el foie aporta un extra de suavidad y armoniza perfectamente con la textura jugosa de la seta.

Niguiri de Portobelo con foie caramelizado.

Las brochetas Teriyaki y Gyutan son para valientes, sobre todo una. La primera es de pollo a la brasa, muy rica, y con la segunda te pido que dejes a un lado tus fobias hacia la comida y pruebes esta que está elaborada con una parte de la vaca y con una salsa que la eleva notablemente.

Otro de los bocados imprescindibles que si no vienes a probar uno de sus menús degustación tienes que pedir de la carta es el niguiri de Wagyu 5A flambeado con salsa de soja dulce. El sabor extraordinario de una de las mejores carnes del mundo, junto con el toque de las llamas y la soja dulce hace que quieras que esa sensación no se vaya de tu boca, puro umami.

Niguiri de Wagyu 5A flambeado con salsa de soja dulce

Bueno el niguiri de huevo de codorniz con salsa de trufa, en el que el huevo le aporta una textura cremosa que se deshace en la boca, mientras que la salsa de trufa añade el toque necesario para marcar una gran diferencia frente a los tradicionales niguiris. Ricardo Sanz, cómo no acordarnos de ti cuando pruebas este manjar y darte las gracias por crearlo.

Niguiri de huevo de codorniz con salsa de trufa

El wanton de langostinos con crema de marisco, azafrán, ajo y cebollino da paso a otra maravilla, el tonkatsu de solomillo con mostaza y miel. Se trata de una receta japonesa muy tradicional en la que se ha incorporado la técnica occidental del sándwich para disfrutar de una manera diferente del tonkatsu.

En la tradición japonesa, el tonkatsu se elabora con escalope de cerdo, sin embargo, en Tottori optan por el solomillo de ternera, una carne de mayor calidad, que eleva el propio valor del plato. A la hora de cocinarlo se mantiene el punto de cocción clásico de la pieza disfrutando así de una carne sonrosada llena de jugosidad. Por último, para acompañarlo se utiliza una salsa de mostaza y miel casera obteniendo el mismo picor nasal que recuerda el wasabi, sin olvidar el toque maestro de la salsa tonkatsu. La presentación es también sorprendente ya que llega a la mesa en una parrilla con aromas a romero.

Tonkatsu de solomillo con mostaza y miel

Para terminar, unos jugosos y tiernos dados de solomillo de ternera con teriyaki y sésamo con tempura de verduras. Mención especial la salsa mayo kimchi que lo acompaña, tan adictiva que la dejarás en la mesa por si encaja con los siguientes pases. Y si te queda algo de hambre, también tienes postre o café incluído en el menú.

Vino tinto Muga, de Bodegas Muga con DOCa Rioja

Además del restaurante de la calle de Lagasca en el barrio de Salamanca, también hay un Sushi Bar Tottori en Alicante y otro en Pozuelo, en la Avenida de Luis García de Cereceda, 5, en el centro comercial de LaFinca Grand Café. Así que no hay excusas para no acercarse a este gran restaurante japonés y saborear bocados únicos. El menú de 6 pases cuesta 48€ por persona –de lunes a viernes al mediodía–, el menú de 10 pases cuesta 65€ por persona y la Experiencia Tottori es de 85€ por persona, todos con la bebida no incluída y para un mínimo de dos personas. La carta líquida no es muy amplia pero tiene referencias para satisfacer a cualquier comensal con las DO más destacadas, así que nos decantamos por un vino tinto Muga de Bodegas Muga, con DOCa Rioja y elaborado con Tempranillo, Garnacha tinta y Graciano.

Menú de Nochevieja

Si lo que buscas es un buen restaurante para Nochevieja, la propuesta de Sushi Bar Tottori (Lagasca) para la última noche del año es un menú que consta de siete pases y un postre. El primer pase son unas Gyozas de verdura con pollo; el segundo pase, Cortes de sashimi variado, Salmón / Atún / Pez mantequilla / Ventresca /Vieira / Bogavante y Ostras francesas con salsa ponzu servidas con maridaje con Sake Yamaha Junmai Ginjo Suehiro; el tercero es Carpaccio de carabinero con vinagreta de azafrán y la coral de su cabeza asada Erizo de mar con chutoro, yema curada y caviar de Beluga servido con una Manzanilla "Papirusa" Lustau; el cuarto pase son Usuzukuri de lubina y Gunkan de erizo de mar con maridaje con Tokubetsu Junmai Yamazakura; el quinto es un Niguiri de lubina con yuzu y wasabi natural y un Gunkan de ventresca de atún con wasabi natural maridaje con Sake Ninkiichi Gold Junmai Daiginjo; el sexto pase es un Niguiri de huevo de codorniz con salsa de trufa y un Niguiri de Wagyu 5A flambeado con salsa de soja dulce maridaje con Bermejo Malvasía seco, DO Lanzarote; el séptimo pase son Brochetas Teriyaki y Gyutan, Wanton de bacalao con salsa del pilpil y un Sándwich Tonkatsu de solomillo con wasabi natu; para finalizar con un toque dulce, Trufas de té verde y menta maridaje con Sake dulce y espumoso Mio Dray Sparkling Shirakaberuga.

Este menú podrá disfrutarse por el precio de 250 euros por persona e incluye uvas de la suerte, copa de Champagne, cotillón y una copa de destilado selección de su bartender. Y puedes continuar la celebración con el cotillón, uvas de la suerte y barra libre hasta las 4:30 horas de la madrugada en Lelong Asian Club por un precio de 150 euros.

Bajo el paraguas del Grupo China Crown se concentran los restaurantes China Crown, Shanghai Mama, Gran Café Shanhai, Sushi Bar Tottori, Le Petit Dim Sum, Bao Li, Lelong Asian Club e Indochina Brasa –en los enlaces de cada uno podéis encontrar mi valoración sobre ellos–. La filosofía del grupo se basa en proyectar las tradiciones de la gastronomía asiática y sumergir así al comensal en la cultura oriental. Su fundadora es la reconocida empresaria de restauración y presidenta de Shanghai Fusión, María Li Bao, acompañada por su hermano Felipe Bao como chef ejecutivo del grupo.

