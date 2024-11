El reconocido chef madrileño Aurelio Morales firma la fantástica carta de otoño invierno de Mena, el restaurante gastronómico del Grupo Lew Brand en LaFinca Grand Café. Una selección de platos en los que deja su inconfundible sello sin dejar de lado la esencia del restaurante y su concento culinario de dar importancia al sabor de sus platos elaborados en el fuego de las brasas y el horno de leña.

El chef Aurelio Morales también ha formado al equipo de Mena.

Además del diseño de la carta, Morales, a través de su consultora Goncodi Gastro, se ha hecho cargo de la formación del equipo de cocina, que estará en permanente contacto con el chef para dejar patente su sello en cada servicio. Una colaboración con la que se siente especialmente ilusionado, tanto como los responsables del Grupo Lew Brand. "Contar con Aurelio Morales, con todos los reconocimientos que lleva a sus espaldas, como asesor gastronómico en la cocina de Mena, es un salto más en nuestra firme apuesta por un concepto de restaurante de primer nivel en LaFinca Grand Café. Estamos seguros de que la firma de Aurelio va a ser una grata sorpresa para nuestros comensales", afirma Pedro López Mena, CEO del grupo.

Sala Nenúfar del restaurante Mena.

Y sin duda que es una sorpresa, y de las gratas. Porque después de un año en marcha, Mena se posiciona como un restaurante en el que vas a disfrutar de su cocina y también de su ambiente.

Menú con maridaje

Así que te invito a que me sigas por este recorrido por su carta, la sólida y la líquida, obra del sumiller Ángel Luis Pasero Sánchez. Comenzamos con una estupenda gilda tradicional de anchoas y piparra que tiene la peculiaridad de estar terminada con un mejillón en escabeche.

Tartar de atún rojo Balfegó.

Muy rico también el ceviche de pescado blanco con mango y mandarina y sublime el tartar de atún rojo Balfegó –empresa de cuyas bondades ya os conté en este espectacular ronqueo–con caviar y vinagreta de wasabi que le da un ligero toque picante y ensalza este productazo tan cotizado. Estos primeros pases los maridamos con un soberbio Palomino fino La Bota N° 715, con DO Jerez.

Una carta pensada para el disfrute del comensal, para compartir con amigos, pareja, familia o en esas reuniones de trabajo en las que todo tiene que salir bien. Como puedes compartir la rica ensaladilla rusa de pulpo gallego y caviar rojo o los diveridos y sabrosos cogollos de Tudela como una ensalada César, para comerlos con las manos, cada uno el suyo. Porque en Mena se cuida mucho el producto y se elabora con mimo para que el cliente goce al máximo de todo el sabor.

Steak tartat de Vaca Rubia Gallega sobre brioche.

Es lo que ocurre con el delicioso bocado de steak tartar de vaca Rubia Callega sobre brioche, maravilloso. También buenas y cremosas las croquetas de trufa y yema de huevo curada y las croquetas de jamón Ibérico. Estos suculentos manjares se ven enriquecidos con un vino blanco Cantocuerdas 2019, 100% Albillo con DO Madrid.

Un currículo con estrella

En el bagaje culinario de Aurelio Morales, nacido en Alcalá de Henares hace 41 años, destacan templos de la gastronomía como El Bulli o Tickets, pero sin duda su mayor escuela fue ser la mano derecha del dos estrellas Michelin Paco Pérez, del restaurante Miramar. Allí se formó durante ocho años hasta que le ofrecieron la oportunidad que le iba a cambiar la vida: dirigir el restaurante Cebo del Hotel Urban, un Cinco Estrellas Gran Lujo, en pleno centro de Madrid que abrió sus puertas a mediados del 2016 y donde le otorgaron una estrella Michelin y del que os hablé en Libertad Digital.

Tras cosechar éxitos como chef Ejecutivo del grupo Derby Hotels Collection (con hoteles en Madrid, Barcelona, Londres o París) emprendió un nuevo reto profesional haciéndose cargo de las cocinas de ABYA, del que también os di mi impresión en LD, proyecto del que se acaba de despedir anunciando una nueva etapa profesional. De momento, como asesor de proyectos gastronómicos, como es el caso de Mena y, próximamente, se ve a sí mismo, según sus propias palabras "volviendo a la alta cocina, a la creatividad y a la excelencia gastronómica".

Lasaña de guiso de txangurro con alcachofas crujientes.

Evidentemente no es el caso de Mena, aunque bien podría serlo, porque tiene platos que bien podrían ser de alta cocina con un producto de lo más sencillo. Es el caso de la berenjena asada, pesto de hierbas frescas, parmesano y anchoa del Cantábrico, simplemente brillante. O la fantástica lasaña de guiso de txangurro y alcachofas crujientes, con una lámina de pasta que casi ni se aprecia y el toque de la alcachofa que le da ese punto crunchy. Y como estamos en temporada de setas, el chef se destapa con una platazo a base de trompetas de la muerte, níscalos, angula de monte sobre una cama de parmentier y dentro una yema de huevo macerada. No menos bueno el rosado The Pale 2022, con AOC Côtes de Provence.

Un enclave exclusivo

La puesta de sol desde la terraza de Mena.

Mena La Finca cuenta con 1500 m2 distribuidos en diferentes espacios para disfrutar de un concepto de ocio premium de la mañana a la noche: la terraza del lago, con espectaculares vistas y dos pantalanes, la pérgola conocida como Oasis, para seguir disfrutando de la sensación de aire libre y naturaleza a cubierto, y la espectacular sala Nenúfar. Todos con interiorismo de Alejandra Pombo en un entorno dominado por la naturaleza y a tan sólo 10 minutos de Madrid.

Lomo bajo de vaca Simmental.

Y además de los buenos entrantes que os he ido detallando, en Mena también vas a comer pescados y carnes de calidad y muy bien tratados en la parrilla. Espectacular el rodaballo a la brasa con gamba roja y pipil que Ángel Luis nos marida con un buen Albariño Leirana Genoveva 2022 con DO Rías Baixas. Y tierno y con gran sabor el lomo bajo de vaca Simmental, regado en este caso con un tinto Mujer Caballo Azul 2020, 100% Arco, DO Valencia. Para terminar una magnífica tarta de queso al horno acompañada de un gran Moscatel Jorge Ordóñez & Co. No 2 Victoria 2022, con DO Málaga.

El maridaje realizado por el sumiller de Mena, Ángel Luis Pasero Sánchez.

Con la incorporación de Aurelio Morales como asesor de la carta de Mena, el restaurante ubicado en el exclusivo centro comercial LaFinca Grand Café de la Avenida de José Luis García Cereceda, 5, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), ha dado un gran salto de calidad y es de esos sitios recomendables por su gastronomía y por su ambiente. Así que no dudes en acercarte a este restaurante para saborear lo que este gran chef te ha preparado con un ticket medio de 50€. Además, dispones de párking gratuito durante 3 horas.

Además, ahora de cara a Navidad el chef ha diseñado varios menús de autor tanto para grupos como para Nochebuena, Nochevieja y la noche de Reyes, todos con opción para niños.

Me puedes seguir también en mi Instagram si no te quieres perder ninguna de mis recomendaciones.