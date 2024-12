La Paloma, más de 30 años con una cocina de altos vuelos

Si en los años 80 y 90 la calle de Jorge Juan vivió su primera época dorada gastronómicamente hablando, en la actualidad y desde hace unos años vive una segunda juventud con una salud envidiable. El restaurante La Paloma –calle de Jorge Juan, 39– busca reverdecer viejos laureles con una cocina que mantiene su alto nivel alejada de las modas y con el buen producto, el pescado, la caza y la casquería como señas de identidad.

El comedor de La Paloma

En el año 1992, el cocinero Segundo Alonso y el jefe de sala Mariano Ávila des desvincularon de uno de los mejores restaurantes de Madrid, El Amparo, para abrir La Paloma, cuyo nombre no se refiere al ave sino a un acrónimo de los nombres de sus hijas: Patricia, Lorena y Marta. Una cocina académica, con ejecuciones simples que les valió al año siguiente el reconocimiento de la Guía Michelin con su primera estrella, que mantuvieron hasta el año 2002. En la actualidad cuentan con un sol de Repsol desde el años 2019.

En esta segunda juventud, de la mano del empresario Antonio Aguilar, de Raza y L' Albufera Moraleja, entre otros, la cocina de La Paloma mantiene un alto nivel, con esos platos reconocibles por todos, con muy buenos fondos, que atraen a comensales clásicos que quieres comida de verdad, de la de toda la vida. También se agradece un servicio de sala amable y personal, como el de antaño. Todo en un ambiente de lo más clásico, con una decoración que recuerda al París de los años 80 que no desentona con su oferta gastronómica.

Apto para todos los públicos

Cada vez hay más gente joven que aprecia la buena cocina que se olvida de las modas, las fusiones y se dedica a ofrecer un producto de calidad, con elaboraciones cuidadas, que ensalzan la materia prima y que se acompaña con unos fondos de gran sabor. Clásicos como los erizos de mar gratinados con huevos de codorniz, el carpaccio de foie con sal maldon, pimienta y aceite de oliva de Baena, sopa de cebolla gratinada con queso parmesano o los canelones rellenos de pato y setas gratinadas, entre otros platazos que pueblan su carta.

Raviolis rellenos de colitas de cigalas

Pero lo mejor es sentarse a una de sus mesas, perfectamente revestida por impolutos manteles de tela blancos y dejase llevar por una cocina que merece la pena probar de vez en cuando para reencontrarse con esos sabores de toda la vida. Comenzamos saboreando una rica empanadilla que da paso a unos muy buenos rollitos crujientes rellenos de langostino con soja (4,25€ unidad). Espectaculares los raviolis rellenos de colitas de cigalas (18€ M / 30,75€ E), con una masa tan ligera que sólo acompaña el delicioso relleno y su salsa.

Lubina a la parrilla con compota de tomate al tomillo

Como os decía, los pescados son una de las especialidades de la casa, por eso es muy recomendable la lubina a la parrilla con compota de tomate al tomillo (21€ M / 37€ E), aunque el bacalao al pilpil con sus kokotxas (18,75€ M / 32,75€ E) está por encima. Eso sí, notarás que sus kokotxas son más tersas que las de merluza, pero igual de deliciosas. Y no puedes dejar de pedir, más en esta época, alguno de sus platos de caza, como el magnífico corzo al horno con salsa de frutos rojos (19,5€ M / 34€ E). De postre, sí o sí tienes que probar su tarta fina de manzana con helado de vainilla. Extraordinaria y con una forma curiosa. Eso sí, pídela con tiempo porque tardan unos 20 minutos en elaborarla. La carta de vinos también es clásica pero cumple a la perfección para todos los gustos y bolsillos.

Corzo al horno con salsa de frutos rojos

Durante estos años, el restaurante se ha mantenido fiel a sus valores: ambiente cálido y acogedor, un trato exquisito y la selección de las mejores materias primas para la elaboración de una cocina innovadora con toques muy personales. Actualmente, el Restaurante La Paloma, mantiene esta filosofía, prestando una especial atención a los detalles en todos los aspectos. Desde la decoración del restaurante en los cuadros de diferentes estilos, hasta la utilización de plantas naturales en el jardín interior que proporciona un toque natural y ayuda a la separación de diferentes ambientes.

Los platos del restaurante La Paloma

Es uno de los cuadros que decora el local, el que Costa Vila pintó representando el salón del restaurante, y el cuál se ha utilizado como motivo de decoración de los platos del restaurante La Paloma. Además, destaca la terraza donde incorporan una carta de tapas en miniatura para disfrutar de gran variedad de platos del restaurante de forma económica.

Creo que si has llegado hasta aquí serás consciente de que La Paloma es un restautrante que merece mucho la pena su visita, tanto si no lo conoces como si quieres recordar lo bien que se come en esta casa. Además, cuenta con menús para grupos o un menú degustación con productos de temporada y preparado en exclusiva en cada momento por 55€. Su ticket medio ronda los 60€ y se abarata porque muchos platos tienen la opción de media ración para poder probar más. También cuentan con servicio take away para disfrutar de algunos platos de la carta en tu propia casa.

