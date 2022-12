Regalos originales e ideas para regalar en 2023

Si buscas las mejores ideas originales de regalos para 2023, has llegado al sitio adecuado. No importa para quién compres, ya sea para un familiar, para tu pareja o tu amigo más íntimo, para un preadolescente demasiado moderno o para el pequeño de la casa que nunca se conforma con nada. Nunca es sencillo encontrar el regalo ideal para esa persona.

Cuando has estado comprando para las mismas personas año tras año, cada vez es más difícil pensar en regalos originales para hacerles. Para echarte un cable, hemos elaborado una lista con ideas para regalar que se espera que sean populares en 2023, para que puedas estar a la última estas fiestas que se aproximan, y no solo en ellas, estas propuestas serán igual de válidas para regalar en un cumpleaños o cualquier otra ocasión.

10 Ideas de regalos originales personalizados

Pocas cosas se sienten tan especiales como abrir un regalo personalizado hecho sólo para ti, así que si este año tienes tiempo y presupuesto, te recomendamos de todo corazón que obsequies a todas tus personas favoritas con un regalo único que les alegrará el corazón durante años.

1. Un reloj con esfera personalizada

Es el regalo perfecto para cualquiera, para tu padre, tu madre, para un hermano o amigo… Elige el tipo de reloj que sepas que le gustará a esa persona especial, luego selecciona la imagen que quieres que aparezca en la esfera y ¡ya está! Un regalo entrañable que hará que siempre te recuerden cada vez que miren la hora.

2. Un desayuno a domicilio

Sorprende a una persona, o a varias, con desayunos a domicilio como los de Transparent Gift. Es un regalo original que no se esperan y, que seguro, será de los más apreciados. ¿Qué mejor que levantarte por la mañana y descubrir que no tienes que cocinar? Los hay de muchas clases, por lo que encontrarás el indicado para todos tus seres queridos.

3. Un juego de cuchillos personalizados

Todos conocemos a alguien cuyo hobby es la cocina y, aunque seguro que tiene muchos utensilios, siempre agradece un buen cuchillo. Haz que el regalo sea aún más especial personalizándolos, puedes mandar que graben su nombre, una fecha especial para los dos, o una bonita dedicatoria. Cada vez que los use, se acordará de ti.

4. Una máquina para crear mascarillas faciales personalizadas

Este tipo de innovadora máquina permite controlar lo que te pones en la cara. Desde frutas a verduras, se pueden crear mascarillas faciales totalmente naturales. Se puede usar tantas veces como quieras, pues las pastillas de colágeno también las venden aparte. Los entusiastas del cuidado de la piel te estarán eternamente agradecidos.

5. Una lámpara de mesa personalizada

Puede que no parezca un regalo a primera vista, pero una lámpara de mesa personalizada, con la imagen hecha a partir de alguna foto de la persona o de los dos juntos puede ser un obsequio especial que durará toda la vida. Puede colocarla al lado de la cama para que sea lo último que ve antes de irse a dormir, o en la mesa de trabajo para tenerte siempre presente.

6. Un cuadro familiar personalizado

No nos referimos al típico cuadro realizado a partir de una foto. La originalidad de este regalo radica en el estilo de dibujo. En Internet puedes contactar con artistas de todos los estilos. Pídeles que os dibujen a ti y a tu persona especial como la carátula de vuestra peli favorita, o haz que os pinten con el estilo de esa serie que tanto os gusta.

7. Una carcasa de móvil personalizada

Puede que no sea el regalo más original, pero como todo el mundo lleva siempre un móvil encima, es un obsequio que no puede fallar. Puedes poner cualquier imagen o una frase con mucho significado. Eso sí, primero debes asegurarte del modelo de móvil en cuestión, no hay nada peor que te regalen algo, pensado especialmente para ti, que no vas a poder usar.

8. Un puzle personalizado

A todo el mundo le gusta cuando le regalan una foto especial enmarcada de sus seres queridos, entonces ¿por qué no ir más allá? Puedes hacer que impriman una foto de la familia o tuya con tu pareja en un puzle. Son dos regalos en uno: el desafío de montar el rompecabezas y el resultado adorable de una imagen para siempre.

9. Un llavero personalizado

Siempre pueden llevar con ellos un regalo tan especial como un llavero hecho solo para ellos. Puedes encontrar modelos más sencillos, que consisten en una imagen o foto seleccionada por ti y un marco, o puedes decantarte por estilos más modernos, que imitan la interfaz de aplicaciones famosas como Instagram o Spotify.

10. Una vela personalizada

Tal vez no lo sepas, pero puedes crear una vela tú mismo. Regalar una vela puede parecer impersonal, pero no cuando es totalmente personalizada. Gracias a muchas tiendas webs, puedes grabar un mensaje o una imagen, incorporar tu propio diseño y elegir la fragancia para crear velas únicas.

Con cualquiera de estos regalos originales triunfarás a lo largo de todo el 2023. ¡El éxito está garantizado!