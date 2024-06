Así son las velas de Cire Trudon, las más lujosas y exclusivas del mundo

4 / 8

La vela, que requiere horas de trabajo para que arda bien y de forma homogénea, propague su fragancia como se espera, no haga humo y no titile, siempre se quema al completo y sin dejar restos pegados en el vaso. Eso sí, para garantizar que se consume perfectamente y evitar que salga humo, es esencial cortar la mecha tras cada uso. No se quedan pegadas al vaso y tienen una duración de entre 65/70 horas.