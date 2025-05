10 looks de la Met Gala que dieron mucho que hablar

8 / 10

Kim Kardashian 2022

La más famosa de las hermanas Kardashian dio que hablar y no precisamente bien. Kim lució uno de los vestidos más icónicos de la historia reciente de Estados Unidos: el que Marilyn Monroe utilizó en la fiesta por el 45º cumpleaños de John F. Kennedy y con el que le cantó el ‘cumpleaños feliz’ al presidente. Se trata de un diseño de gasa beige con 2.500 cristales de Swarovski cosidos a mano que salió del museo Ripley's Believe It Or Not para que la empresaria se lo pusiera unos minutos. Entonces se sospechó que Kim utilizó el abrigo blanco de piel para tapar el destrozo que sufrió la parte de la cremallera que llega hasta la cintura, ya que nunca llegó a entrarle bien.