Los aciertos y desaciertos de la alfombra roja de los Premios Feroz 2026
La ceremonia de los Premios Feroz 2026 se ha celebrado en Pontevedra, donde se ha reconocidoa lo mejor del sector audiovisual de nuestro país, y que nos ha dejado looks interesantes y otros para olvidar...
La actriz Mireia Oriol con un vestido de gasa, volantes y bordado a contraste en negro de Giambattista Valli.
La actriz Victoria Luengo con un estilismo compuesto por falda de cuadros y chaleco de Dries Van Noten
La actriz Stéphanie Magnin con un vestido en color crudo de escote palabra de honor y lazo negro XL.
La presentadora de televisión Elena Sánchez con vestido bicolor de Francisco Arce.
Una de las más elegantes fue Leticia Dolera, con un espectacular vestido en color crema de Sybilla
Teresa de Mera con vestido de transparencias
Milena Smit con vestido de Valentino y joyas de Damiani.
Ingrid García-Jonsson optó por el color blanco y largo hasta la rodilla.
Leonor Watling fue otra de las invitadas que optó por el negro, con un moldeo de Hermès
La actriz María Castro optó por un vestido azul marino y detalles fruncidos de Daniela Linares
Blanca Soroa con total look de Dior
María León con vestido blanco de E.R.A.X
La actriz Natalia de Molina con vestido negro y cuerpo con transparencias
Yurena con un excesivo vestido amarillo y volantes.
Nadia de Santiago con "frac" de Pedro del Hierro