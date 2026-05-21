Ya está disponible la colección de Zara diseñada junto a Bad Bunny

Zara da un nuevo paso en su estrategia de colaboraciones globales. Este jueves sale a la venta una línea de ropa desarrollada en conjunto con Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido internacionalmente en la industria musical como Bad Bunny. Esta propuesta consta de 150 artículos y estará a disposición de los clientes en todas las tiendas de la marca a nivel mundial.

Según ha informado la compañía textil, el proyecto bebe directamente del instinto creativo del artista y de su particular forma de entender la estética contemporánea. Todo el desarrollo conceptual ha sido capitaneado junto a su director creativo, Janthony Oliveras, con el objetivo de trasladar al mercado una visión que mezcla la vanguardia con la cultura urbana.

Los seguidores más atentos ya habían recibido pequeños adelantos de esta alianza durante los últimos meses, aunque de forma velada. El primer gran escaparate tuvo lugar el pasado 8 de febrero, cuando el vocalista subió al escenario de la Super Bowl celebrada en Santa Clara, en Estados Unidos. Ante una audiencia que superó los 100 millones de espectadores, el puertorriqueño se convirtió en el primer solista latino masculino en liderar dicho espectáculo, luciendo para la ocasión indumentaria exclusiva confeccionada por la marca española.

La estrategia de expectación continuó la pasada primavera. En concreto, durante la prestigiosa Gala del Met celebrada el 4 de mayo, el intérprete reapareció ante los medios internacionales enfundado en un esmoquin negro. Este diseño propio fue confeccionado en Arteixo, sede central de la multinacional gallega, demostrando la capacidad de la empresa para adentrarse en la alta costura y los eventos de máximo nivel.

El colofón a esta campaña de intriga se produjo el pasado sábado 16 de mayo en la tierra natal del protagonista. Sin previo aviso, la tienda ubicada en el centro comercial Plaza Las Américas de San Juan se transformó en un espacio pop-up exclusivo. De este modo, Puerto Rico tuvo el privilegio de conocer la línea de ropa antes que el resto del planeta, en un evento que contó con la aparición sorpresa del propio cantante, desatando el entusiasmo de los asistentes.

Sobre el arduo proceso de diseño, el director creativo del proyecto ha revelado detalles sobre los viajes de trabajo a España. "Desde la segunda visita A Coruña, con los primeros samples en mano, supe que habíamos logrado capturar su esencia", explicó Oliveras. Además, destacó el valor cultural de la iniciativa al asegurar que "hay algo muy especial en esta colaboración (...) y Zara nos da la oportunidad de llevar eso a todos lados". "Quiero que la gente se sienta parte de un sueño (...) que entiendan que ser simple no es ser aburrido", sentenció para subrayar la unión de dos mundos hispanohablantes.

Finalmente, el apartado gráfico y la identidad visual de la campaña han contado con el prestigioso estudio M/M Paris. Trabajando mano a mano con el artista caribeño, han tomado como referencia elementos cotidianos del paisaje urbano insular, tales como postes eléctricos, infraestructuras callejeras y texturas artesanales. Son detalles de la vida diaria que, bajo esta nueva perspectiva, se transforman en los pilares estéticos de una de las apuestas comerciales más ambiciosas de la temporada.