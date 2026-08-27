Estos son los candidatos a Míster Internacional Spain 2026
Conoce de cerca a los 49 candidatos a convertirse en el Míster Internacional de nuestro país.
Soria
Nombre: Carlos Lacayo Edad: 33 años Altura: 1,83 cm Estudios y profesión: Bachillerato. Actualmente es bailarín acróbata y modelo. Hobbies: Calistenia, malabares con fuego, fútbol, patinaje en línea. Instagram: @caarloslac Idioma: Inglés nivel básico Talento: Bailar Defínete en tres palabras: Pasión, amabilidad y danza.
Valladolid
Nombre: Víctor Castrillo Muñoz Edad: 20 años Altura: 1,80 cm Estudios y profesión: ESO, Grado Medio TECO, cursando TAF y actualmente trabaja como camarero. Hobbies: Entrenar, escuchar música, salir con su familia y amigos. Instagram: @victor_cst Defínete en tres palabras: Constante, disciplinado y amable.
Segovia
Nombre: Brandon De La Rosa mister Segovia Edad: 27 años Altura: 1,92 cm Estudios y profesión: Marketing digital y barbería. Actualmente es administrador de empresas Hobbies: Jugar al baloncesto Instagram: @brandojesus_ Idiomas: Inglés básico. Voluntariado: Fue voluntario en centros de acopio para las personas afectadas en Venezuela con el terremoto. Defínete en tres palabras: comprensivo, honesto, resiliente
Tarragona
Nombre: Óscar Cuenca Edad: 28 años Altura: 1'85 cm Estudios y profesión: ESO, Grado Medio de técnico deportivo en fútbol sala (nivel 1 y 2), Título de monitor ocio y tiempo libre, Formación en escuela de modelos Hernando Herrera, Técnico en fitness y entrenamiento personal. Actualmente es entrenador de fútbol sala y modelo. Hobbies: Deporte Colectivo y deporte individual, fotografía, moda y jugar a los daros. Instagram: @oscar.cuenca__ Idiomas: Catalán e inglés básico. Talento: jugar a los dardos con una diana electrónica, y realizar differentes pruebas y tiros. Defínete en tres palabras: Disciplinado, versátil y auténtico.
Teruel
Nombre: Weisler Torreyes Edad: 26 años Altura: 1,85 cm Estudios y profesión: Cursando Marketing y Publicidad en curso (1 año de Medicina en Venezuela). Actualmente trabaja como modelo y actor. Hobbies: Deportes extremos, visitar nuevos lugares y la fotografía. Instagram: @weislerdaniel Idiomas: Inglés Medio Voluntariado: Está realizando un voluntariado en el área de salud, con la Cruz Roja. Talento: La interpretación. Defínete en tres palabras: Disciplinado, carismático y resiliente.
Toledo
Nombre: Adrián López Edad: 30 años Altura: 1,78 cm Estudios y profesión: Grado Superior de TAFAD y actualmente trabaja como entrenador personal. Hobbies: El deporte y el cine Instagram: @adrilopeez7 Idiomas: inglés nivel medio Voluntariado: Acudió como voluntario a Valencia a ayudar cuando ocurrió la DANA el año pasado. Defínete en tres palabras: Alegre, disciplinado y ambicioso.
Valencia
Nombre: Mario Ocaña Edad: 21 años Altura: 1,86 cm Estudios y profesión: Técnico Superior en Acondicionamiento Físico (TSAF) y opositor a Policía. Actualmente es preparador físico y creador de contenido sobre entrenamiento, bienestar y hábitos de vida saludables. Hobbies: Entrenar, viajar, disfrutar de la naturaleza, seguir aprendiendo sobre desarrollo personal y compartir su pasión por el deporte y un estilo de vida activo. Instagram: @marioocana1 Idiomas: Valenciano e Inglés básico. Defínete en tres palabras: Constancia, humildad y empatía.
Sevilla
Nombre: Alejandro Cantos Edad: 27 años Altura: 1,79 cm Estudios y profesión: Bachillerato. Ha cursado 3 años del Grado de Relaciones Laborales y Recursos humanos. Oposita para Policía Nacional. Actualmente es Militar del Ejército del Aire. Hobbies: Gym, estilo de vida saludable, moda, viajar y pasar tiempo con la familia. Instagram: @alexcantos23 Idiomas: Inglés B1 Voluntariado: Actualmente está ayudando de forma voluntaria a poder darle voz y repercusión a la enfermedad de la ataxia, ya que en Andalucía no hay ningún hospital que esté especializado en esta enfermedad y tienen que irse a Madrid o Barcelona a que los traten de la mejor manera posible. El motivo por el que me involucro en esto es porque es una enfermedad que está viviendo muy de cerca, ya que la sufre su abuela materna y ve cómo está afectando en el día a día de su vida cotidiana y de toda la gente que la rodea.
Tenerife
Nombre: Jose Fernando García Mestres Edad: 21 años Altura: 1,85 cm Estudios y profesión: Grado en Actividades Físicas y Deportivas, Título de Entrenador UEFA A, Grado Universitario de Nutrición Humana y Dietética. Este ex futbolista actualmente trabaja como inversor financiero, trader y emprendedor. Hobbies: Deportes, viajes, gastronomía, economía, piano y pasar tiempo en familia Instagram: @jose_fgm_ Idiomas: Inglés C1 y francés nivel medio. Voluntariado: Realizo un proyecto social que apoyo y al que estoy vinculado desde muy pequeño: Terapias ecuestres para niños con discapacidad. Talento: Tocar el piano + show de trucos de fútbol. - Defínete en tres palabras: Resiliente, leal y ambicioso.
Palencia
Nombre: Diego Matesanz Edad: 21 años Altura: 1,73 cm Estudios y profesión: Grado Superior en Administración y Finanzas. Actualmente trabaja como administrativo. Hobbies: Futbol, Formula 1, viajar Instagram: @diegomatesanz_ Idiomas: Inglés B1 Defínete en tres palabras: Alegre, gracioso y respetuoso.
Salamanca
Nombre: Kiko García Hernández Edad: 30 años Altura: 1,78 cm Estudios y profesión: Grado Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles. Actualmente es militar. Hobbies: Motociclismo, mecánica, deporte y tiempo con los amigos. Instagram: @kikorro3 Defínete en tres palabras: Valiente, positivo y disciplinado.
Pontevedra
Nombre: Michael Afonso Hidalgo. Edad: 26 años Altura: 1,82 cm Estudios y profesión: Técnico en Producción de Audiovisuales y Espectáculos.Actualmente se encuentra enfocado en desarrollarse profesionalmente en el mundo de la televisión, los eventos y la creación de contenidos. Hobbies: El gimnasio, las artes marciales, la poesía, el cine, la lectura, la creación de contenido audiovisual, viajar y disfrutar de la playa. Instagram: @michaelafonsohidalgo Idiomas: Inglés medio. Voluntariado: Desde hace ocho años forma parte de OSDAM, la Organización Solidaria de Artes Marciales. A través de ella ha participado en acciones como la recogida y el reparto de alimentos, la colaboración con comedores sociales y refugios de animales, la limpieza y reforestación de espacios naturales, actividades culturales solidarias y el apoyo en eventos deportivos. Talento: Artes Marciales Defínete en tres palabras: Perseverante, extrovertido y polifacético.
Ourense
Nombre: Antón Regal Edad: 33 años Altura: 2,01 cm Estudios y profesión: Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Máster de Asesor Financiero Europeo. Trabaja como asesor financiero. Hobbies: Cantar, Baloncesto, Formula 1/Karting, Instagram: @anton_rdr Idiomas: Inglés C2, gallego y catalán. Talento: Cantar Defínete en tres palabras: Espontáneo, descarado, bromista.
Melilla
Nombre: Adán Garrido Ben Yelun Fecha nacimiento: 07/07/2003 Edad: 23 años Altura: 1,90 cm Estudios y profesión: FP Superior de energia renovable y eficiencia energetica. Actualmente se encuentra opositando. Hobbies: Deporte, cine y pasar tiempo con seres queridos Instagram: @adangarrido_33 Idiomas: Ingles alto y portugués Defínete en tres palabras: Confiado, estratega y puntual.
Navarra
Nombre: Edu Cerrillo Liñero Edad: 32 años Altura: 1,91 cm Estudios y profesión: Estudios en Marketing y Gestión Comercial (ESIC). Actualmente trabaja como asesor comercial. Hobbies: Fútbol, moda, naturaleza y viajes. Instagram: @educerrillo Idiomas: Inglés B2 y francés. ¿Haces o has hecho algún voluntariado?: Sí, he colaborado como voluntario en la organización y avituallamiento de eventos deportivos, especialmente en pruebas de atletismo y ciclismo, entre ellas La Vuelta a España. Defínete en tres palabras: Organizado, alegre y divertido.
Murcia
Nombre: Francisco Palazon Cano Edad: 25 años Altura: 1,88 cm Estudios y profesión: Técnico Agrícola. Actualmente es empresario agrícola. Hobbies: CrossFit, fútbol, viajar Instagram: @fran_palazon15 ¿Idiomas: Inglés básico Voluntariado: Residencia de mayores Defínete en tres palabras: Altruista, comprometido y sociable.
Málaga
Nombre: Sergio Córdoba Edad: 24 años Altura: 1,84 cm Estudios y profesión: Grado en Administración y Dirección de Empresas. Actualmente trabaja como administrativo. Hobbies: Creación de contenido, gimnasio y lectura. Instagram: @sergiocordoba7 Idiomas: Inglés C1 Defínete en tres palabras: Disciplinado, polifacético e insaciable.
Madrid
Nombre: Gabriel Silva Edad: 18 años Altura: 1,83 cm Estudios y profesión: ESO y Grado Medio de Protección Civil y Emergencias. Actualmente oposita a bombero. Hobbies: Atletismo, gimnasio, natación, viajar Instagram: @gabriissilva Idiomas: Inglés básico y portugués. Defínete en tres palabras: Empatía, resiliencia y alegre
Lugo
Nombre: Carles Algar Pujol Edad: 24 años Altura: 1,88 cm Estudios: Bachillerato tecnológico, Ciclo formativo de Grado Superior de Química Industrial. Actualmente trabaja como operador de planta en la industria química. Hobbies: Entrenamiento físico, deportes y actividades al aire libre, lectura enfocada al desarrollo personal, viajar, descubrir nuevas culturas y gastronomías, y compartir tiempo de calidad con mi familia y amigos. Instagram: @carlesalgar Idiomas: Inglés básico y catalán Defínete en tres palabras: Disciplinado, ambicioso y empático.
La Rioja
Nombre: Juan Pedro garcia Edad: 32 años Altura: 1,88 cm Estudios y profesión: ESO, administrativo, entrenador personal y tapicería. Actualmente trabaja en el sector de las reformas. Hobbies: fútbol , gimnasio , playa, cine Instagram: @ga.juanpedro Defínete en tres palabras: Disciplinado , humilde , constante
León
Nombre: José Carlos Rodríguez Puraye Edad: 31 años Altura: 1,91 cm Estudios y profesión: ESO y Grado de Quiromasajista. Actualmente trabajando como encargado de supermercado. Hobbies: deportes, naturaleza y la lectura Instagram: @jose_piti Idiomas: Francés. e inglés básico. Voluntariado: Limpiezas de litoral y playas, descontaminación de playas (bajo el agua). Defínete en tres palabras: Perseverante, perfeccionista, fiel.
Las Palmas
Nombre: Saúl Llorente Ramos Edad: 21 años Altura: 1,83 cm Estudios y profesión: Oposita a bombero, Bachillerato y actualmente trabaja en el sector de la hostelería como cocinero Hobbies: Baloncesto callejero, acampar, gimnasio. Instagram: @llorentee.s Idiomas: Inglés nivel alto Voluntariado: Recogida de basura en Playa de La Laja Defínete en tres palabras: Buen amigo, saber disfrutar las pequeñas cosas, familiar.
Jaén
Nombre: Izan Quesada Edad: 29 años Altura: 1,87 cm Estudios y profesión: TECO (Actividades Físico Deportivas en el Medio Rural). Actualmente trabaja como modelo. Hobbies: Videojuegos, fútbol, senderismo, los animales, los cómics el cine y las series. Instagram: @izanquesadaa Voluntariado: Acogida de animales. Defínete en tres palabras: Soñador, disciplinado y deportista.
Islas Baleares
Nombre: Javier Iglesias Edad: 27 años Altura: 1,87 cm Estudios y profesión: Comercio Internacional y Gestion de ventas y espacios comerciales. Actualmente trabaja como Real Estate Agent. Hobbies: Fútbol, Deporte, pasar tiempo con amigos y viajar Instagram: @javier_iglesias19 Idiomas: Inglés C1 y valenciano/catalán Defínete en tres palabras: Comunicativo, honesto y constante
Huelva
Nombre: Vicente Javier Rodas Rueda Edad: 32 años Altura: 1'80 cm Estudios: Grado en Ciencias de la Educación Primaria con Mención en Educación Física. Actualmente trabaja como Manager de centro deportivo. Hobbies: Entrenamiento y vida saludable, fútbol, pasear por la naturaleza, cine, lectura y pesca. Instagram: @vicenterodas71 Idiomas: Inglés B2 Voluntariado: Pasarelas solidarias y cabalgata de Reyes Magos. Defínete en tres palabras: Perseverante, disciplinado y sentimental.
Huesca
Nombre: Viorel Gil Ruiz-Alejos Edad: 33 años Altura: 1,85 cm Estudios y profesión: Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) y Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW). Actualmente trabaja como Técnico Informático y Desarrollador de Aplicaciones Web. Hobbies: Entrenamiento y fitness, tecnología, ciberseguridad, desarrollo de soluciones digitales, moda, pasarela, sesiones fotográficas, cine, viajes y desarrollo personal. Instagram: @viorel_gil Idiomas: Inglés básico Defínete en tres palabras: Disciplinado, cercano y resiliente.
Guadalajara
Nombre: Jaime Belmar Edad: 20 años Altura: 1,84 cm Estudios y profesión: Cursando Técnico Emergencias Sanitarias, Grado de Joven Agricultor, ESO, Socorrismo y Salvamento. Actualmente es empresario/autónomo agrícola. Hobbies: Ir al gimnasio, salir a andar rodeado de la naturaleza, pasar tiempo con familiares y amigos y el deporte (sobre todo fútbol y pádel). Instagram: @_jaimebelmar _ Idiomas: Inglés Básico. Voluntariado: Ha hecho un voluntariado en el seminario de Cuenca con las monjas y sacerdotes de su pueblo hace 3 años.
Granada
Nombre:Andrés Domínguez Edad: 22 años Altura: 1,80 cm Estudios y profesión: Doble titulación técnica en Animales Exóticos y Enfermería Veterinaria. Diplomatura en Interpretación ante la Cámara para Cine y Televisión. Actualmente es actor y modelo. Hobbies: Entrenamiento físico, cine, cantar, naturaleza, animales y boxeo. Instagram: @andresdguezz Idiomas: Inglés B1 Voluntariado: Ha colaborado como voluntario dirigiendo en centros de rescate y rehabilitación de fauna salvaje, participando en el cuidado y recuperación de animales para su posterior puesta en libertad, incluyendo especies amenazadas y animales víctimas del tráfico ilegal. También ha participado en campañas solidarias de recogida de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad y en eventos infantiles con fines sociales, realizando labores de animación, pintacaras y actividades musicales para niños. Talento: Para la prueba de talento va a cantar. Defínete en tres palabras: Valiente, íntegro y determinado.
Gerona
Nombre: Gamaliel Zelaya Edad: 26 Años Altura: 1.71 cm Estudios y profesión: Academias de Liderazgo.Trabaja como camarero Hobbies: Gym, Escuchar música, Compatir con amigos y familia, Salir a caminar, Conocer nuevas personas y culturas, etc Instagram: @gamaliel2064 Voluntariado: Hizo voluntariado por 6 años en las diferentes ONG (RED COIPRODEN, Alternativas y Oportunidades, Centros De Alcance CDA)
Guipúzcoa
Nombre: Borja Lizarraga Gómez Edad: 31 años Altura: 1,77 cm Estudios y profesión: Cursando Técnico Superior en Dietética y finalizado el Graduado en Geología. Es fundador y gerente de Burdin Gym. Hobbies: Entrenamiento deportivo, naturaleza, lectura y tocar la guitarra. Instagram: @borja_lizarraga_oficial Idiomas: Euskera e inglés medio Voluntariado: Fue monitor de tiempo libre durante nueve años en Sorgintxulo Aisialdi Taldea. Talento: Para la prueba de talento presentará un cover de guitarra de la canción Element 115, interpretando tanto la guitarra solista como la rítmica. La versión incluye un solo de guitarra de composición propia y algunos pasajes de voz gutural. Defínete en tres palabras: Disciplina, perseverancia y autenticidad.
Cuenca
Nombre: David Horcajada Jiménez Edad: 27 años Altura: 1,80 cm Estudios y profesión: Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatronica. Cursando Master de Robótica y Automática. Es ingeniero programador de robots colaborativos. Hobbies: Deportes, sobre todo futbol sala, carnaval y hacer planes con amigos. Instagram: @david_horcajada Idiomas: B1 en inglés Defínete en tres palabras: Respetuoso, amable y ambicioso.
Ciudad Real
Nombre: Julián Alejandro Rosoga Edad: 20 años Altura: 1,84 cm Estudios y profesión: Bachillerato y Grado Superior de Administracion de Sistemas Informáticos. Hobbies: El deporte, pasar tiempo con los amigos y familiares y viajar. Instagram: @juliannr10 Idiomas: Rumano nivel nativo e inglés nivel B1 Voluntariado: Carreras solidarias y donaciones de ropa y comida a unas ONG. Defínete en tres palabras: Humilde, empático y respetuoso
Cantabria
Nombre: Enrique Cofiño Díaz Edad: 20 años Altura: 1,82 cm Estudios y profesión: Auxiliar de enfermería. Trabaja como salvamento. Hobbies: Deportes y viajar Instagram: @enriquecofino_ Idiomas: Inglés básico Defínete en tres palabras: Indomable , apasionado y deportista.
Castellón
Nombre: Pablo Lozano Méndez Edad: 32 años Altura: 1,90 cm Estudios y profsión: ESO y socorrista Hobbies: Naturaleza , cocinar , ejercicio , leer psicología , tocar las palmas y cantar flamenco. Instagram: @lozanopablo5 Idiomas: Inglés básico Defínete en tres palabras: Sincero , simpático y educado.
Islas Canarias
Nombre: Ismael Valverde Kardouchi Edad: 28 años Altura: 1,80 cm Estudios y profesión: Cursando Máster en Liderazgo Estratétigo (Central Christian College of Kansas en Kansas), terminado Máster en Administración de Empresas MBA (Columbia International University – Columbia), Grado en Marketing (Central Christian College of Kansas – Kansas), Grado en Dirección y Administración de Empresas (Central Christian College of Kansas – Kansas) y créditos completados en Ingeniería Electrónica y Automatización en Las Palmas de G.C. Actualmente trabaja como Técnico de Operaciones y Producción de eventos. Hobbies: pádel, tenis y gimnasio, además de viajar y descubrir nuevas culturas y países. Instagram: @ismavalverde Idiomas: Inglés nativo, francés y árabe. Talento: Cantar, hacer malabares y toques al balón. Voluntariado: Ha participado en diversas acciones de voluntariado junto a su equipo de fútbol, colaborando en iniciativas de recogida de residuos en espacios públicos para contribuir al cuidado del medio ambiente, campañas de recogida de alimentos destinados a personas en situación de vulnerabilidad y actividades solidarias orientadas a ayudar a familias con recursos limitados, facilitando que sus hijos pudieran acceder a actividades extraescolares. Defínete en tres palabras: Disciplinado, ambicioso y resiliente.
Cádiz
Nombre: Antonio Luis de la Cruz Domínguez Edad: 22 años Altura: 189 cm Estudios y profesión: Bachillerato y Grado Superior de Alojamientos Turísticos. Actualmente trabaja como camarero y recepcionista Hobbies: El deporte y la vida fitness Instagram: @antonioluis_24 Defínete en tres palabras: Sociable, atento y atrevido
Cáceres
Nombre: Martín Naranjo Naranjo Edad: 25 años Altura: 1,84 cm Estudios y profesión: Bachillerato y actualmente trabaja como miembro de seguridad nocturno. Hobbies: Deportes y gym sobre todo deportes de contacto y viajar Instagram: @martinlocuelo Defínete en tres palabras: Disciplinado , constante y serio
Burgos
Nombre: Carlos González Castro Edad: 24 años Altura: 1,80 cm Estudios y profesión: ESO, FP electricidad, actualmente trabaja como camarero Hobbies: pesca a spinning y submarina , fútbol Instagram: @carloossglez_ Idiomas: Inglés medio, italiano y holandés
Vizcaya
Nombre: Egoitz Sarasola Hernández Edad: 20 años Altura: 1,85 cm Estudios y profesión: Maestro en Educación Primaria, Técnico Superior en Dietética, Técnico en acondicionamiento físico. Trabaja como entrenador y monitor de gimnasio Hobbies: gimnasio, lucha de brazos, creación de contenido en redes sociales. Instagram: @ego_vasko Idiomas: B1 Defínete en tres palabras: inteligente, coherente y constante.
Barcelona
Nombre: Leonardo Jesús Ochoa Edad: 30 años Altura: 1,86 cm Estudios y profesión: Técnico Superior en Radiología y actualmente trabaja como Store Manager en restaurante. Hobbies: Bailar, entrenar, patinar, viajar y el modelaje. Instagram: @Leandro95_aohco Voluntariado: " Volver A Soñar " ayudando a niños con cáncer. Prueba de talento: Danza Defínete en tres palabras: Perseverante, disciplinado y auténtico.
Badajoz
Nombre: Joaquín Acedo blanco Edad: 37 años Altura: 1,79 cm Estudios y profesión: ESO, FP en hostelería (cocina) y actualmente es comercial de alimentación para hostelería Hobbies: deporte, música lectura, comida, cocinar Instagram: @juako111 Idiomas: Inglés básico Defínete en tres palabras: Curioso, simpático,exigente
Ávila
Nombre: Félix Berlanas Martín Edad: 29 años Altura: 1,78 cm Estudios y profesión: Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Salamanca, Máster en Técnico de orientación laboral en la Universidad de Nebrija, y Máster en Dirección de Recursos Humanos en la EAE Business School. Actualmente es Director de Recursos Humanos en una multinacional logística. Hobbies: Gimnasio, Fútbol, Tiro al plato, Cine y Rutas de senderismo. Instagram: @felixberla9pro Idiomas: Inglés Básico Defínete en tres palabras: Luchador, soñador y familiar.
Asturias
Nombre: Senén M. Valera Edad: 26 años Altura: 1,83 cm Estudios y profesión: Grado Superior en Arte Dramático y Especialización en Teatro Físico. Es actor. Hobbies: Aventuras fuera de casa acompañado de un buen libro, videojuegos, calistenia y pasar tiempo con mis amigos. Instagram: @senen.valera Idiomas: Inglés (C1) e Italiano (B1) Voluntariado: Teatro Ocupacional para personas con Cáncer (AECC) y personas con Alzheimer (Augusta Alzheimer Centro de día) y proyectos teatrales para ayudar a grupos marginados. Prueba de talento: Cortometraje Defínete en tres palabras: Valiente, perseverante y paciente
Álava
Nombre: Daniel Diez Rebolé Edad: 27 años Altura: 1,82 cm Estudios y profesión: ESO y limpieza de hospitales. Hobbies: Leer, bailar, deporte al aire libre. Instagram: @daniel.diez7 Idiomas: Euskera e inglés básico. Defínete en tres palabras: Carismatico, bromista, resolutivo.
Alicante
Nombre: Alexander Kravchuk Edad: 32 años Altura: 1,80 cm Estudios (en curso y/o cursados): Máster de Profesorado en Secundaria con especialidad en Orientación Educativa en La Florida Universitaria, Grado en Educación Social en UNED, Curso formativo de Crítica Artística y Apreciación del Arte y Grado Medio de Administración y Gestión Empresarial. Profesión: Profesor de Idiomas Hobbies: Tenis, lectura y escritura, música, fútbol y gastronomía Instagram: @alexander_since93 Idiomas: Inglés C1, valenciano, ucraniano y ruso ¿Haces o has hecho algún voluntariado? Realizó un voluntariado para un proyecto intercultural en Suecia, en la localidad de Örkeljunga. Defínete en tres palabras: Educado, Ambicioso y Espontáneo
Albacete
Nombre: Joel Garrido López Edad: 19 años Altura: 1,77 cm Estudios y profesión: ESO, Grado Medio Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre y Grado Superior Acondicionamiento Físico Hobbies: Fotografía, cocina y deporte Instagram: @jgarri_ Idiomas: ingles nivel medio