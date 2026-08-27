Estos son los candidatos a Míster Internacional Spain 2026

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Sevilla

Nombre: Alejandro Cantos Edad: 27 años Altura: 1,79 cm Estudios y profesión: Bachillerato. Ha cursado 3 años del Grado de Relaciones Laborales y Recursos humanos. Oposita para Policía Nacional. Actualmente es Militar del Ejército del Aire. Hobbies: Gym, estilo de vida saludable, moda, viajar y pasar tiempo con la familia. Instagram: @alexcantos23 Idiomas: Inglés B1 Voluntariado: Actualmente está ayudando de forma voluntaria a poder darle voz y repercusión a la enfermedad de la ataxia, ya que en Andalucía no hay ningún hospital que esté especializado en esta enfermedad y tienen que irse a Madrid o Barcelona a que los traten de la mejor manera posible. El motivo por el que me involucro en esto es porque es una enfermedad que está viviendo muy de cerca, ya que la sufre su abuela materna y ve cómo está afectando en el día a día de su vida cotidiana y de toda la gente que la rodea.