El reto de Frank Cuesta a los que están "en el poder"

El presentador Frank Cuesta denuncia que su futuro proyecto de abrir un santuario para tortugas en la Comunidad Valenciana está sufriendo el boicot por parte del "poder" a "nivel nacional". En una entrevista en Libertad Digital ha explicado: "Me dijeron que mientras ellos estuvieran en el poder, yo no lo iba a abrir. Vamos a ver si sí, o si no", ha señalado un Frank Cuesta desafiante.

En septiembre del año pasado, Frank anunció en su canal de YouTube que iba a montar un santuario en España, además del que ya tiene en Tailandia, el Santuario Libertad, un espacio de 100 hectáreas donde acoge a animales autóctonos que necesitan ayuda y mascotas exóticas abandonadas por sus propietarios.

En ese momento, ya pidió que no le "pusieran trabas" ni "le diesen patadas" porque su proyecto, según explicó, "no va de política, va de salvar animales". Y añadió: "Os pido que no entorpezcáis. Si no queréis colaborar, por lo menos no me pongáis trabas. No va a ir de ideologías, no va a ir de colectivos, ni de partidos políticos".

Este mismo año a finales de febrero, desveló más detalles sobre su futuro proyecto en Twitter. Explicó que andaba buscando dos o tres hectáreas de terreno para construir un santuario para tortugas en Valencia.

Buscando 2 o 3 hectareas de terreno para construir santuario para tortugas en Valencia. Si alguien sabe de algun terreno para alquilar, dejadme saber :-) — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) February 27, 2023

Tal y como vaticinó en 2022, su santuario de tortugas en la Comunidad Valenciana se ha topado con oposición, tal y como ha desvelado en una entrevista en Libertad Digital: "Yo voy a abrir un santuario ahora en la Comunidad Valenciana y lo voy a abrir simplemente porque me dijeron que mientras ellos estuvieran en el poder, yo no lo iba a abrir. Entonces vamos a ver si sí o si no."

Preguntado por si esa oposición venía del gobierno autonómico valenciano, liderado por el Partido Socialista valenciano, Compromís y Podemos, Frank lo ha negado y ha señalado que "estamos hablando de nivel nacional". Además, se ha negado a dar más detalles, aunque sí ha dejado claro que lo dirá "en su momento".

Todo apunta a que precisamente las tortugas tienen los días contados como mascotas permitidas cuando entre en vigor el listado positivo contemplado en la ley de Bienestar Animal. Lo avanzó el propio Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, concretamente el jefe del área de Acciones de Conservación, Luis Mariano González, que durante el programa Biodirectos, señaló que las tortugas quedarían fuera del listado positivo, además de reptiles y todas las especies de aves, excepto los canarios y "cuatro o cinco especies más".