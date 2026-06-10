Esta es la tripulación de la NASA elegida para el programa Artemis III

La NASA ha dado a conocer la tripulación que participará en una de las fases más relevantes del programa Artemis III, la misión que servirá de paso previo al regreso de astronautas a la Luna. El equipo estará formado por Randy Bresnik como comandante, Luca Parmitano como piloto y los especialistas Andre Douglas y Frank Rubio, mientras que Bob Hines actuará como reserva.

El programa Artemis III contempla el uso del cohete SLS –Space Launch System– para lanzar la nave Orión desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La misión tiene como objetivo validar maniobras críticas como el acoplamiento en órbita con módulos de aterrizaje desarrollados por compañías privadas.

Estas pruebas se realizarán en el espacio con versiones de ensayo de los sistemas Starship HLS, de SpaceX, y Blue Moon Mark 2, de Blue Origin.

Ensayos en órbita y acoplamientos

Durante la misión, Orión se acoplará primero con el módulo de Blue Origin para realizar comprobaciones técnicas durante aproximadamente dos días. Posteriormente, la nave se desacoplará y esperará el encuentro con el sistema de SpaceX.

Tras un nuevo periodo de pruebas en el espacio, la tripulación regresará a la Tierra y amerizará en el océano Pacífico, donde será recuperada por equipos de la NASA y la Armada de Estados Unidos.

En total, la misión prevé una estancia de alrededor de dos semanas en el espacio, con una duración final condicionada por el desarrollo de las operaciones. Estas operaciones están previstas entre 2027 y 2028, como paso previo al primer alunizaje tripulado del programa Artemis.

Una tripulación con experiencia

El comandante Randy Bresnik afrontará su tercera misión espacial. Veterano de la NASA y exmiembro de la Infantería de Marina de Estados Unidos, ha volado en el transbordador Atlantis y en la nave rusa Soyuz MS-05, además de acumular más de 7.000 horas de vuelo en 95 aeronaves. Desde 2018 ha participado en el desarrollo de sistemas del programa Artemis desde la Oficina de Astronautas de la NASA.

El piloto será el italiano Luca Parmitano, astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA). Ha participado en dos misiones de larga duración en la Estación Espacial Internacional y fue comandante de la Expedición 61, convirtiéndose en el primer italiano en liderar el laboratorio orbital. Supera las 2.000 horas de vuelo en 40 tipos de aeronaves.

Dos especialistas con perfiles técnicos

Como especialistas de misión participarán Andre Douglas y Frank Rubio. Douglas, seleccionado por la NASA en 2021, formó parte de la tripulación de reserva de Artemis II. Ingeniero mecánico y doctor en ingeniería de sistemas, ha trabajado en el diseño de vehículos autónomos y sistemas de exploración espacial en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins.

Frank Rubio, también seleccionado por la NASA, realizará su segundo vuelo espacial tras su misión en la Soyuz MS-22 a la Estación Espacial Internacional. Allí permaneció 371 días en órbita, estableciendo el récord estadounidense de permanencia en el espacio. Es médico, aviador militar con más de 28 años de servicio y doctor en medicina.

El astronauta Bob Hines formará parte de la tripulación de reserva. Ha participado como piloto en la misión SpaceX Crew-4 a la Estación Espacial Internacional y cuenta con más de 27 años de servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos como piloto instructor, de caza y de pruebas. Fue seleccionado como astronauta en 2017.