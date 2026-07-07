Gran despliegue aéreo y terrestre para sofocar un incendio junto a un instituto de Badajoz

Un fuego originado este martes en las inmediaciones de la carretera BA-20 ha provocado la rápida intervención de los servicios de emergencia en la capital pacense. El foco, localizado concretamente junto a las instalaciones del IES Nuestra Señora de Bótoa, ha requerido la movilización de un amplio dispositivo compuesto por efectivos tanto de la administración local como autonómica para evitar que las llamas se propagasen hacia zonas más sensibles.

Para atajar el incidente desde los primeros instantes, la Junta de Extremadura ha activado a los efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex), que trabajan de manera coordinada sobre el terreno con los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz. La sinergia entre ambas instituciones resulta fundamental en este tipo de sucesos periurbanos, donde la proximidad de infraestructuras de transporte y centros educativos exige la máxima celeridad y eficacia.

El despliegue para sofocar las llamas es considerable e incluye un variado catálogo de recursos técnicos y humanos. Según han detallado fuentes oficiales, en la zona operan una unidad de bomberos forestales terrestres y un equipo helitransportado. Además, el operativo cuenta con la dirección técnica de un agente del medio natural y un especialista en extinción, apoyados desde el cielo por tres medios aéreos que realizan continuas descargas de agua para enfriar el perímetro y contener el avance del fuego.

La cercanía del siniestro a la vía de circunvalación ha generado complicaciones añadidas debido a la columna de humo. Por ello, una unidad de Cruz Roja se ha desplazado hasta el lugar con carácter preventivo para dar soporte médico y logístico al dispositivo de emergencias. A través de sus redes sociales, la organización humanitaria ha lanzado un mensaje de prudencia, instando a todos los conductores que circulen por la BA-20 a extremar las precauciones ante la reducción de visibilidad.

En este sentido, resulta imperativo que los ciudadanos sigan en todo momento las indicaciones de la Policía Local de Badajoz. Los agentes municipales se encuentran en la zona regulando el tráfico y garantizando que las tareas de los equipos de extinción no se vean entorpecidas por la circulación habitual de vehículos. Aunque no se han lamentado daños personales, el estricto cumplimiento de las normas de seguridad vial es esencial para prevenir accidentes secundarios.

La rápida respuesta de los equipos de emergencia subraya la importancia de contar con un sistema de protección civil robusto y bien engrasado. La época de altas temperaturas y la sequedad del terreno incrementan el riesgo de este tipo de conatos, por lo que la vigilancia y la responsabilidad ciudadana se mantienen como pilares indispensables para proteger el entorno natural y las infraestructuras de la región.