Mónica García, más activa en Twitter que en el despacho

Si algún título le corresponde a la ministra Mónica García, es el de "Ministra de Sanidad 2.0". No se le conoce por sus soluciones a los problemas de la sanidad, sino por su habilidad para twittear en el momento justo y con la frase perfecta... para calentar el ambiente. Y mientras se dedica a hacer declaraciones mediáticas, los problemas de la sanidad española siguen apilándose como en un hospital desbordado.

La frenética actividad de Mónica García en redes sociales desde que asumió la cartera de Sanidad es digna de estudio. En menos de un mes ha pasado por todos los temas posibles, desde el Estatuto Marco hasta la masculinidad tóxica, sin olvidarse de la vivienda, el día de la Niña y la Mujer en la Ciencia o la compra de material sanitario defectuoso. Todo ello con una intensidad que haría pensar que su principal función no es dirigir el Ministerio de Sanidad, sino generar tendencia en redes.

Un Estatuto Marco "con especial cuidado"

El punto de partida de esta historia es su intentona de reforma del Estatuto Marco, sobre el que declaró hace unos meses:

"Estamos haciéndolo con especial cuidado, hablando bilateralmente con muchos, con todos los sindicatos implicados, pero no solamente con los sindicatos y con los actores del ámbito sino con expertos, sociedades científicas, colegios profesionales, etc, etc."

El problema es que, por lo visto, los "actores" a los que se refería la ministra no son exactamente los profesionales de la salud, que no tardaron en poner el grito en el cielo y declarar la guerra al nuevo texto.

El resultado de tanto "cuidado" es un borrador que ha conseguido unificar a todos los profesionales sanitarios en su contra, con una manifestación frente a su ministerio celebrada el 13 de febrero. Pero según informa la ministra en redes sociales, el problema no es su reforma, sino los "bulos, desinformaciones y malentendidos". ¿Está todo el personal sanitario conspirando para desacreditar su trabajo?

El activismo ante la ciencia

El 11 de febrero, con la sanidad en pie de guerra, publicó:

"Quienes utilizan la política para poner en riesgo el trabajo de décadas para una ciencia más inclusiva nos van a encontrar en frente."

Curioso. Porque es la misma ministra que responsabilizó al PP de la saturación en urgencias por gripe, pese a que los datos mostraban que los contagios y hospitalizaciones estaban en niveles más bajos que años previos. O la misma que celebró el "botellón de agua" para los jóvenes como si fuera un fenómeno revolucionario, a pesar de que los datos del propio Ministerio de Sanidad muestran un aumento del consumo de alcohol entre los jóvenes.

Sanidad se tambalea, pero la prioridad es la "masculinidad tóxica"

Entre la crisis del Estatuto Marco y la falta de recursos para medicamentos contra el cáncer aprobados por la EMA, el 10 de febrero el Ministerio de Sanidad lanzó una perla ideológica:

"Los hombres viven menos, se suicidan más y consumen más drogas. No es la genética: es una masculinidad que empuja a asumir riesgos y ridiculiza la vulnerabilidad No es la genética: es una masculinidad que empuja a asumir riesgos y ridiculiza la vulnerabilidad"

Ante la crítica de que su enfoque culpabiliza a los hombres por su biología, Mónica García responde:

"Las mujeres sufren sesgos de género en la salud. — ¿Y qué pasa con la salud de los hombres? — Viven menos, se suicidan más, asumen más riesgos. Vamos a buscar soluciones. — ¡Estáis atacando a los hombres!"

Pero si el los datos hubiesen sido al revés, mayor incidencia de suicidio en mujeres, ¿qué habría dicho? ¿el problema sería fruto de la opresión patriarcal?

Prioridades: la vivienda antes que los enfermos

Por si todo esto fuera poco, Mónica García también tiene tiempo de movilizarse por la vivienda, especialmente en Madrid, y hasta se el lujo de entrar en debates con periodistas por este tema.

"Querida Ana Rosa: La vivienda es uno de los principales determinantes sociales de la salud. El 38% ha sentido angustia por perder su hogar."

Habla de angustia, pero, ¿qué hay de la angustia de los padres de niños con leucemia que no tienen acceso a un medicamento esencial por no ser financiado?, ¿o de los enfermos de ELA que esperan la aplicación de una ley aprobada?, ¿o de los 1,5 millones de funcionarios pendientes de la eliminación de MUFACE? De eso no habla.

Mucho X, poca Sanidad

En pocas semanas, Mónica García ha demostrado que su prioridad está en la visibilidad en redes sociales, no en resolver los problemas del sistema sanitario. Mientras se desatienden necesidades urgentes, como la financiación de tratamientos para niños con leucemia, la falta de médicos y el descontento del personal sanitario, se siguen destinando recursos a proyectos cuestionables como la "Anestesia Verde", y se dilatan las soluciones a las listas de espera.

Si dedicara la misma energía a mejorar la sanidad que a generar contenido en redes, quizás los problemas del Sistema Nacional de Salud no seguirían creciendo, pero claro, eso no genera tantos "me gusta".