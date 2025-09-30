"No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma." Las palabras de Jesús, el Dios más humano de todas las religiones conocidas, según dicen los cristianos, nos vienen al pelo para vomitar a la muchedumbre española y extranjera que "legitima" el asesinato de Charlie Kirk y, de paso, carga contra quienes quieren detener esta atrocidad. Porque el crimen no tiene justificación alguna, la Administración Trump, y una gran parte de la sociedad civil norteamericana, han entendido bien, muy bien, qué respuesta necesita la chusma que aplaude el crimen. La ideología, o sea, el engaño para negar lo obvio, o sea el crimen de Kirk, tiene mil respuestas. Trump ha elegido una inmediata: las leyes deben aplicarse a los criminales y a quienes justifican la acción criminal. Trump, sí, sigue al hijo del carpintero, al pie de la letra. Por eso, precisamente, persigue con la ley en la mano a quien se burla del sagrado derecho a la vida. Quien mata a un hombre, tiene que ser castigado. Y quien persiste en matar el alma de ese hombre, tiene que ser doblemente perseguido, primero, por aplaudir al canalla y, segundo, por persistir en seguir matando.
Pensar sin red el crimen
ninguna tolerancia, pues, con las "almas bellas" y arrogantes que critican a Trump por "cancelar" a quienes se ríen del sagrado derecho a la vida.
