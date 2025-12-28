Hay que preguntarse a quién molesta que se desee hacer a España grande de nuevo y por qué. ¿Puede haber algún español que no lo quiera o al que no le convenga o no le interese? Sólo a los más tontos o masoquistas o felones. Ya sabemos que a algunos países vecinos y a bastantes Estados más alejados pero ansiosos por merendarse lo que queda de la Hispanidad, persiguen lo contrario abundando en leyendas negras cada vez más desacreditadas intelectual e históricamente, sobornos sucios y guerras opacas e híbridas en regiones gobernadas por quienes son cómplices de su penetración.
Dentro de nuestras fronteras, los separatismos no cesan de conspirar, violentamente o no, contra todo síntoma o proceso que vaya en esa dirección, venga de quien venga el impulso. Tampoco el neocomunismo podemita, ni cualquier otro, tiene afán de ayudar el surgimiento en una España crecida. El PSOE de Pedro Sánchez, asimilado al izquierdismo bolivariano[i], ha dado muestras concretas con Rusia, Marruecos, China, Irán e incluso con la Unión Europea, de que siente aversión por una España grande de nuevo y perjudica su futuro.