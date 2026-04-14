Rehispanizando España: ejercicios de hispanoterapia

De un tiempo a esta parte, parece haber indicios de que algo se mueve en las entretelas de una España sometida al más virulento ataque múltiple conocido desde 1978. Nada casual, con la precisión de una metodología negra que diría Gustavo Bueno (exagerar y omitir, dos formas oscuras de mentir), desde 2004 muy artera y sibilinamente, y desde 2018 a cara descubierta, el desguace final de una de las naciones más antiguas y fecundas de Europa ha sido reconocido como deseo y planeado con maña.

Digo final porque lo que ha sido la nación española y su extensión por otros continentes lleva siendo objeto de ataques fraguados desde hace mucho. Era de esperar, en buena medida. Que Francia, Inglaterra, Holanda y algunos otros actores políticos se empeñaran en destruir a España y su dominio mundial entra dentro de la lógica maquiavélica de la política internacional. La leyenda negra, fruto de esa estrategia de poder, tuvo un gran éxito y de hecho, hizo y hace un daño notable a la imagen de España en el mundo.