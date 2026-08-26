La Teoría del Uni-Contexto

Recientemente me encontré con esta entrevista de Derek Thompson a la filósofa Agnes Callard, profesora de la Universidad de Chicago, en la que ella explica su teoríadel uni-contexto y me ha parecido lo bastante interesante como para traerla a este espacio sobre las ideas. Thompson parte de varias preguntas que le parecen evidentes sobre el mundo actual: ¿por qué los medios de comunicación se empeñan en contarnos todo el tiempo lo mal que está el mundo?, ¿por qué estamos tan obsesionados con la distracción y con gestionar nuestra atención?, ¿por qué nos resulta tan difícil dejar de compararnos con los demás?, y ¿por qué todo en el arte y el diseño parece cada vez más igual? Hasta hace poco no veía ninguna relación clara entre estas preguntas. Después de hablar con Callard, sostiene que una sola idea —el uni-contexto— puede empezar a explicarlas todas a la vez.

Callard define el contexto como el conjunto de circunstancias que te indican cómo debes actuar. Durante la mayor parte de la historia humana los contextos eran locales y múltiples. Si querías saber cómo comportarte, mirabas a tu alrededor: ¿estoy en un campo?, ¿dentro de mi casa?, ¿en la iglesia?, ¿en un bar? El entorno físico y las personas que te rodeaban te daban pistas inmediatas sobre las normas adecuadas. El uni-contexto es la situación en la que las formas de actuar se vuelven las mismas en todos los contextos. Existe un único conjunto de normas que debes seguir en todo momento, independientemente del lugar o de las personas con las que estés. A esto lo llama Callard el "colapso del contexto".