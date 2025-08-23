¿Se dice "difundido" o "difuso"? La RAE explica cuál es la forma correcta según el contexto

Es común que surja la duda sobre si lo correcto es "difundido" o "difuso". Ambas palabras provienen de la misma raíz latina diffundere, pero sus significados y aplicaciones en español no son idénticos. La Real Academia Española (RAE) ofrece pautas claras para usar cada término correctamente.

"Difundido" funciona como participio regular del verbo difundir. Se utiliza para referirse a algo que ha sido transmitido o divulgado, ya sea información, noticias o conocimientos: "El informe fue difundido entre todos los empleados" o "El mensaje se ha difundido rápidamente por las redes sociales."

Se trata de un uso literal y habitual, aplicable en contextos cotidianos y es la forma más frecuente en la lengua moderna cuando hablamos de transmisión de información.

"Difuso"

Por su parte, "difuso" es un adjetivo que describe algo poco definido, confuso o disperso. No indica propagación, sino ausencia de claridad o límites precisos: "La explicación fue difusa y difícil de entender" o "Había un olor difuso en toda la habitación"

Su uso es más descriptivo y se aplica tanto a aspectos físicos, como la luz o el sonido, como a conceptos abstractos, como ideas o emociones.

¿Se pueden intercambiar?

Aunque "difundido" y "difuso" derivan del mismo verbo, no son intercambiables. La RAE advierte que cada término tiene su ámbito: "difundido" se refiere a lo que se ha propagado o divulgado, y "difuso" indica algo vago, impreciso o disperso.

Por ejemplo, decir "El informe fue difuso entre los empleados" sería incorrecto, porque no se trata de una propagación sino de un estado de claridad. En cambio, "El informe fue difundido entre los empleados" es completamente correcto.