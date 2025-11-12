¿Cómo se dice el plural de "táper"? La respuesta sorprendente de la RAE

El español acaba de resolver una duda que durante años generó debate en cocinas, oficinas y redes sociales: ¿cuál es el plural correcto de "táper"? Desde su incorporación al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), la forma recomendada es clara: el plural es "táperes".

La palabra "táper", adaptación española del inglés "tupper", popularizado por la marca Tupperware, se ha convertido en un término cotidiano para referirse a los recipientes de plástico donde guardamos comida. Con su incorporación a la RAE, llegó la pregunta inevitable: ¿cómo pluralizarla de manera correcta?

La aceptación real de "táperes" aún genera debate informal

La norma sigue la misma regla que en otras palabras terminadas en consonante en español: se añade "-es". Lo mismo ocurre con casos como "cráter/cráteres", "máster/másteres" o "póster/pósteres". Así, la forma aprobada es según la RAE:

Singular: "táper"

Plural: "táperes"

Eso sí, la aceptación real de "táperes" aún genera debate informal. Muchas personas siguen usando espontáneamente "tapers" o incluso dejan el término invariable, sobre todo en contextos informales o en redes sociales. Sin embargo, en textos formales, medios de comunicación y documentos académicos, la recomendación es optar por "táperes", tal y como explica la RAE.

Consultas de la semana | ¿Cómo sería el plural de «táper»? En español, el plural de la adaptación «táper» (del inglés «tupper[ware]») es «táperes», como el de «cráter», «cráteres». pic.twitter.com/FLGEw6Q2Aa — RAE (@RAEinforma) November 11, 2025

La adaptación gráfica demuestra como el idioma se ajusta a las necesidades del día a día, integrando préstamos de otras lenguas y moldeándolos a sus propias reglas. Y aunque "táperes" pueda sonar extraño para algunos oídos, forma parte del proceso natural de normalización lingüística.

Ahora, cada vez que alguien pregunte cuántos recipientes hay en la nevera, la respuesta correcta será: "tengo tres táperes listos para llevar".