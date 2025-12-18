'Arancel', palabra del año de la FundéuRAE

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) ha elegido ‘arancel’ como palabra del año 2025. El anuncio se ha realizado este martes durante el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de la institución, presidido por la reina Letizia y organizado junto a la Real Academia Española.

El sustantivo ‘arancel’ se ha impuesto a otras candidatas seleccionadas por la FundéuRAE: trumpismo, apagón, boicot, dron, generación Z, macroincendio, macrorredada, papa, preparacionista, rearme y tierras raras. Según ha explicado la fundación en un comunicado, la elección responde a su destacada presencia en los medios de comunicación durante los últimos doce meses.

La FundéuRAE ha señalado que las negociaciones y las imposiciones comerciales promovidas por el presidente de Estados Unidos, especialmente las relacionadas con las exportaciones y las importaciones entre países, han protagonizado la información internacional durante meses y continúan siendo un asunto recurrente. Este contexto ha situado el término arancel en el centro del debate público.

Del ámbito técnico al uso cotidiano

El término arancel se utiliza para referirse a las tarifas que se imponen a las importaciones. La fundación ha justificado su elección destacando que se trata de una palabra que ha pasado de estar "reservada a los especialistas y al ámbito técnico" a estar "en boca de todos", incorporándose al lenguaje cotidiano.

Aunque es un concepto habitual en las áreas de la economía y el derecho, la actualidad informativa ha impulsado su uso más allá de los ámbitos especializados, llegando al diálogo social y al consumo informativo general. La FundéuRAE subraya que este fenómeno refleja cómo determinados términos técnicos pueden adquirir relevancia pública en función del contexto político y económico.

Un término con recorrido histórico

La fundación ha recordado que arancel es una palabra recogida ya en el Diccionario de autoridades de 1726, lo que pone de manifiesto su larga trayectoria en la lengua española. Pese a ello, su presencia constante en la información internacional reciente ha provocado un notable incremento de su uso, especialmente en titulares y análisis sobre comercio exterior.

La elección de la palabra del año busca, según la FundéuRAE, destacar términos que hayan tenido un protagonismo especial en el discurso público y que planteen dudas o requieran aclaraciones sobre su uso correcto en español.

Acto institucional con motivo del aniversario

La reina Letizia ha presidido el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de la Fundación del Español Urgente, al que también ha asistido la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Durante el evento, la Reina ha agradecido la labor de la institución en la resolución de dudas lingüísticas y ha destacado el trabajo del equipo que integra la fundación.

En su intervención, Letizia ha bromeado sobre la atención a los errores gramaticales en el uso cotidiano del idioma y ha expresado su afinidad con quienes se preocupan por la corrección y el rigor en el lenguaje. Asimismo, ha subrayado la labor de las filólogas y periodistas que forman parte del equipo de la FundéuRAE, integrado por cuatro mujeres y dos hombres.

Al acto también ha acudido Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la FundéuRAE. Con esta edición, es la trigésima ocasión en la que la fundación elige una palabra del año.

Palabras del año en ediciones anteriores

En años anteriores, la FundéuRAE ha seleccionado términos como escrache (2013), selfi (2014), refugiado (2015), populismo (2016), aporofobia (2017), microplástico (2018), emojis (2019), confinamiento (2020), vacuna (2021), inteligencia artificial (2022), polarización (2023) y dana (2024).