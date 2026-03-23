Céline Dion prepara su gran regreso a los escenarios en París para este otoño

Céline Dion retomará su actividad en directo este otoño con una serie de conciertos previstos en París, según ha informado el periódico canadiense La Presse, que apunta a actuaciones en La Défense Arena de París.

La artista, que cumplirá 58 años el próximo 30 de marzo, volverá a subirse a un escenario en la capital francesa, donde ofreció su última actuación en 2024. El regreso se produce después de un largo periodo de ausencia motivado por el síndrome de la persona rígida (SPR), una enfermedad neurológica poco frecuente que afecta a su movilidad y capacidad vocal.

El anuncio no ha sido oficial, pero en las últimas horas han aparecido en distintos puntos de París carteles con títulos de algunas de sus canciones más conocidas, como Power of Love o Pour que tu m'aimes encore, lo que ha alimentado las expectativas sobre su regreso, según ha informado el periódico francés Le Parisien. Según el medio canadiense, los conciertos se celebrarían en La Défense Arena, un recinto con capacidad para unas 40.000 personas, aunque las fechas concretas aún no se han comunicado. Además, señalan que podrían organizarse dos actuaciones por semana entre septiembre y octubre.

Su última actuación y su enfermedad

La última vez que Dion actuó en público fue durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, el 26 de julio de 2024. En aquella ocasión interpretó Hymne à l'amour, de Edith Piaf, desde la Torre Eiffel, en una de las intervenciones más destacadas del evento. Esa aparición ocurrió tras la cancelación de su gira internacional Courage World Tour, suspendida en 2023 debido a las complicaciones derivadas de su enfermedad.

Céline Dion padece el síndrome de la persona rígida (SPR), una patología poco común que afecta al sistema nervioso y provoca espasmos musculares y rigidez progresiva. Con el avance de la enfermedad, puede dificultar movimientos básicos como caminar o utilizar las manos.

La cantante ha explicado que necesita un entrenamiento constante para controlar sus músculos, incluidos los implicados en la voz, lo que ha condicionado su carrera en los últimos años. En 2024, Dion mostró su día a día con esta enfermedad en el documental I am Céline Dion, donde detalló las dificultades físicas y el impacto en su vida profesional. Desde entonces, sus apariciones públicas han sido puntuales, a la espera de una evolución favorable que permita su regreso a los escenarios.