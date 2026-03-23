'Invasión Secreta': el omnibus del evento Marvel más secreto de la historia

Hoy se viene un omnibus en toda regla dentro de la era Brian Michael Bendis, es decir, la sucesión de eventos que orquestó este guionista para reavivar el mundo Marvel y generar contenido como Civil War, Miedo Encarnado, Dinastía de M, Vengadores Desunidos, etc. Los años 2000 fueron intensos y el UCM ha vivido de ellos en sus primeras cinco fases. Aquí tendremos la invasión Skrull. La buena, no la de la serie, y con este omnibus tenemos el evento principal y todos sus tie-ins.

Antes de analizar por partes el omnibus, vamos con el apartado técnico: guion y dibujo con Alex Maleev, Khoi Pham, Leinil Francis Yu, Michael Gaydos, Billy Tan, Lee Weeks, Carlo Pagulayan, Jim Cheung, John Romita Jr., Brian Michael Bendis, Brian Reed, Marco Castiello, Stefano Caselli, contiene Secret Invasion Prologue, Secret Invasion 1-8, The New Avengers 40-47, The Mighty Avengers 12-20 y Secret Invasion: Front Line 1-5, editorial Panini, tapa dura, 848 páginas y un precio de 80 euros.

Vamos con la reseña... si confías en mí.

Concepto básico del evento

"¿En quién confías?". Con esa frase se resume el concepto de Bendis. Los Skrulls se infiltran y cualquiera puede ser uno de ellos. Y además lo llevan siendo durante años con lo que eso implica. Puede ser tu amigo, tu padre, tu mujer o tus hijos. Eso hace enloquecer a los superhéroes y genera un efecto de paranoia total que se trasladó a todas las cabeceras Marvel.

"Quise aplicar la misma filosofía que usé con el Hombre Púrpura en Alias: si alguien tiene estos poderes, en lugar de usarlo para chistes, vamos a jugarlo como terror. Apliqué eso a los Skrulls: gente que cambia de forma deslizándose en nuestra sociedad y lo que eso conlleva para el Universo Marvel", comentó Bendis en su momento.

Esa es la clave: coger a los Skrulls y olvidar las bromas de convertirlos en vacas en Los 4 Fantásticos allá por los 60. Que haya auténtico terror por ver si tu pareja o tus amigos son el enemigo. Esa psicosis se estableció en Marvel y fue maravillosa.

Ojo, para mucha gente fue más bonito el camino que el evento final y es lógico porque lo mejor de Invasión Secreta fue lo que lo rodeó y todo estalló con la muerte de una protagonista del mundo Daredevil.

Cuatro tiempos bien marcados

Vamos a dividir todo esto en cuatro etapas: la aparición de los Skrulls como aliens que cambian de forma a su antojo, sus planes de infiltración en el mundo humano y superheroico, el momento en que se conoce que Elektra es una Skrull y el evento con el que estalla todo.

La historia no se limita a la miniserie principal; se divide en cuatro fases temporales clave:

1.- Guerra Kree-Skrull, varios héroes capturados y ADN analizado para poder replicarlos

2.- Suplantar a personajes principales del orden mundial y superheroico

3.- Los héroes se dan cuenta y empiezan a sospechar de todo el mundo

4.- Los Skrulls inician la conquista del planeta

De estas fases la más divertida, por supuesto, es la de infiltración y descubrimiento ya que podremos ver a Luke Cage, por ejemplo, desconfiando incluso de su propia familia por si su mujer y su hija son Skrulls. Todo ello está en este omnibus.

El evento es un blockbuster

Lo que es en sí el evento principal, es decir las ocho grapas de Invasión Secreta, es un evento palomitero como pueden ser Civil War, Miedo Encarnado o Vengadores Desunidos. Batalla tras batalla hasta un desenlace final que tendrá pérdidas, pero también la habitual victoria local.

Es divertido, bien dibujado por Yu y con momentos de splash page como este que te dejarán con la boca abierta:

Ahora bien, lo mejor es el camino y con este omnibus lo tendrás completo.

Un omnibus visualmente espectacular

Como las imágenes valen la mayoría de las veces más que las palabras, os dejo por aquí portada, contraportada y todo lo necesario para conocer este potente tocho:

Conclusión: el evento está bien, pero el camino lo supera. Pues bien, todo está en este tochal. Perfecto para alguien que quiere la historia completa porque no la ha leído o para los coleccionistas que lo quieren tener todo junto. El 'pero', lo de siempre, su tamaño. No es fácil para leer. Eso sí, estéticamente, por extras y por contenido, es una maravilla. Si gustan, disfruten de la lectura.