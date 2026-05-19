La clave numérica que explica la realidad

Algunas asignaturas han arrastrado la fama de ser huesos duros de roer para los alumnos. El latín, el inglés, la física o, sobre todo, las matemáticas suelen estar en este temido grupo. Pero estas últimas pueden resultar mucho más fascinantes de lo que ya son de por sí cuando se comprende su relación con todo lo que nos rodea. Tal es la actitud con la que acercarse al planteamiento de 'El Lenguaje de los Números', un vistoso y cuidado documental que indaga en cómo los números, y las relaciones entre ellos, explican y sustentan el tejido de la realidad en su conjunto, gracias a su facultad de ser las piezas clave de un lenguaje universal.

Su guionista, director y productor es el investigador, escritor, documentalista y director de la institución educativa Bircham International University, Willy Martin Olsen. Autor de libros como 'Los versos de Pandora' o 'La firma de Dios', sus publicaciones y documentales ahondan en la hipótesis de que el Universo no es fruto del azar, sino un sistema programado. Un orden inteligente que deduce, y sobre el que argumenta a favor, mediante una matriz numérica que expone con sorprendente precisión las relaciones intrínsecas en multitud de fenómenos naturales.

Entrevistado en el programa Km0 de esRadio, Olsen indica que "el objetivo del documental es que sea divulgativo y que llegue a todo el mundo" e indica que "las matemáticas no son las única relación que tienen los números, de hecho lo que yo planteo se acerca más a la poesía y a la música - que es una estructura completamente matemática también - que a los cálculos matemáticos per se". Según confirma Olsen, "todo gira en torno a un eje que es una matriz de números que descubrí hace mucho tiempo y que es una estructura inherente a la propia naturaleza de los mismos". Continúa diciendo que "a largo de años de investigación me di cuenta de que esta matriz no sólo rige elementos culturales, filosóficos e incluso metafísicos que ordenaron los pensamientos de figuras como Pitágoras, Confucio, Lao Tsé o Buda, entre muchos otros, si no que también rige aspectos científicos y tangibles".

'El Lenguaje de los Números' continúa el planteamiento del primer documental de Willy M. Olsen titulado 'La Firma de Dios. La prueba de que existe un creador'. El propio autor revela que, en esta segunda entrega, "trato de explicar cómo esta matriz ofrece las claves para entender la realidad desde la física cuántica hasta cómo se ordena nuestro Sistema Solar". Algo que resulta visible al trasladar las "unidades de medida a proporciones para que sean realmente universales, empiezan a dar unas cifras que encajan como anillo al dedo con los números que establece la matriz". Una de las conclusiones más determinantes de este enfoque es que "nuestra realidad, nuestro planeta, nuestro Sistema Solar y nosotros mismos, somos producto de un diseño inteligente, lo cual nos lleva a concluir que estamos aquí con un propósito, algo que también procuro plantear en todas mis obras".

Organizada en 7 capítulos, la pieza audiovisual plantea un recorrido narrativo que va desde la historia y significado esencial de las cifras hasta su manifestación en leyes universales, en las relaciones de los elementos del Sistema Solar o en la estructura del ADN. Todo ello aplicando el lenguaje numérico de una una matriz matemática exacta que muestra como las reglas físicas y el desarrollo de la propia vida responden al planteamiento de una conciencia creadora.

'El Lenguaje de los Números' y el resto de las producciones de Willy Martin Olsen están disponibles y accesibles gratuitamente en su portal https://nombrededios.es/ .