Espacio Abierto comienza el verano con 'Jolgorio'

Espacio Abierto Quinta de los Molinos, el centro cultural del Ayuntamiento de Madrid dedicado a la infancia y la adolescencia, ya tiene lista su programación estival. Entre junio y septiembre, este punto de referencia ubicado en el Parque de la Quinta de los Molinos —calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 20— invita a los más jóvenes a celebrar el final de curso y a disfrutar del verano con numerosas actividades creativas y participativas. Arte, danza, música, gastronomía, juegos y convivencia en uno de los núcleos culturales familiares más activos de Madrid, situado además en un entorno refrescante e ideal.

La directora artística del centro, Sara San Gregorio, durante la entrevista realizada en el programa Kilómetro Cero de la emisora esRadio, ha detallado que "las actividades se estructuran en tres grandes momentos del calendario". Así, "la programación arrancará en junio con celebraciones artísticas al aire libre, continuará durante julio con actividades inspiradas en el descanso y la imaginación, y regresará en septiembre con festivales dedicados a la literatura infantil, la edición independiente y las nuevas propuestas educativas". San Gregorio reconoce que, respecto a las numerosas iniciativas que albergan los diversos espacios del centro, "las que más éxito suelen tener son las relacionadas con el juego y las actividades lúdicas participativas".

Un gran banquete artístico para dar la bienvenida al verano

La primera gran cita será Jolgorio, una fiesta artística que va a tener lugar este sábado 20 de junio coincidiendo con el solsticio. Concebida por Laura Bañuelos y Maral Kekejian, la propuesta transforma gestos cotidianos vinculados a la mesa y la comida en experiencias creativas, convirtiendo acciones como amasar pan, colocar platos o servir alimentos en coreografías, esculturas y composiciones sonoras.

La jornada combinará talleres, instalaciones y estaciones de juego organizadas en torno a cuatro ejes: artes plásticas, música, movimiento y juego. Los participantes podrán intervenir manteles, construir ciudades de pan, crear estampados con frutas y verduras o formar parte de una singular orquesta creada a partir de utensilios y objetos de cocina.

Teatro documental adolescente

El final de curso también cerrará una nueva edición de Mundo Quinta, el proyecto de creación escénica adolescente desarrollado junto a Cross Border Project. Entre el 25 y el 28 de junio se estrenará Como si ya hubiera pasado, una pieza teatral construida a partir de entrevistas, recuerdos y conversaciones intergeneracionales que conecta las experiencias de los jóvenes actuales con las vividas por sus abuelos durante la adolescencia.

Un verano para soñar despiertos

Durante el mes de julio, Espacio Abierto propondrá una experiencia poco habitual: habitar el centro en pijama. La programación veraniega girará en torno al descanso, los sueños, la escucha y la creatividad compartida.

El auditorio se transformará en un espacio de calma donde los visitantes podrán disfrutar de paisajes sonoros grabados en la Quinta de los Molinos, conciertos de nanas, proyecciones audiovisuales y una selección de cortometrajes. Paralelamente, la Urbanoteca acogerá una gran instalación textil que convertirá el espacio en un vestidor surrealista repleto de trajes para dormir y soñar despiertos.

La programación incluirá también talleres de creación de máscaras del sueño, propuestas de dibujo y edición inspiradas en el surrealismo, actividades de narración oral y espacios específicos para la primera infancia centrados en el gesto de arrullar, acompañar y cuidar.

Además, los espacios exteriores del centro serán escenario de un espectáculo del payaso y musicólogo Fran Fuman, que combinará música, clown y técnicas circenses dentro de la programación de Veranos de la Villa.

Literatura y microedición para inaugurar el nuevo curso

La vuelta a las aulas llegará en septiembre con una destacada apuesta por la literatura y la creación editorial. Los días 20 y 21 se celebrará el Festival de Literatura Infantil y Juvenil (FLIC) mientras que el día 28 tendrá lugar una nueva edición de Tinta de los Molinos, un encuentro dedicado a la microedición, los fanzines, el juego narrativo y la creación sonora.

Junto a estas actividades, Espacio Abierto ha avanzado las líneas principales de su programación escolar para el curso 2026/27. La oferta incluirá artes escénicas, instalaciones de juego, recorridos por el parque, mediación audiovisual, creación gráfica y sonora, saberes artesanales, espacios para la primera infancia y visitas dirigidas a profesionales del ámbito cultural y educativo.

La temporada continuará en otoño con una mirada especial a la Quinta de los Molinos como patrimonio compartido, coincidiendo con el centenario del parque y su reciente reconocimiento como Bien de Interés Cultural.