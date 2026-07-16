¿Se dice "discrepar con" o "discrepar de"? La RAE aclara las claves para usar este verbo

El verbo discrepar aparece con frecuencia en conversaciones, declaraciones y textos informativos, pero su construcción puede generar dudas cuando se combina con las preposiciones de y con.

La RAE explica que ambas pueden ser correctas, aunque su uso depende de si el complemento se refiere a una persona con la que se mantiene una diferencia de opinión o al asunto sobre el que existe discrepancia.

'Discrepar con' y 'discrepar de' cuando se habla de personas

Cuando el complemento identifica a la persona con la que se mantiene el desacuerdo, las dos opciones son válidas. Por tanto, pueden utilizarse expresiones como 'discrepo de Manuel' y 'discrepo con Manuel'.

En este caso, las preposiciones introducen a quien sostiene una postura diferente, por lo que no existe diferencia de significado entre ambas construcciones.

Qué ocurre cuando se discrepa de una idea

La situación cambia cuando el complemento no es una persona, sino una opinión, una propuesta, una decisión o un documento.

Según el Diccionario panhispánico de dudas, para estos casos se recomienda utilizar de o en, mientras que se desaconseja emplear con.

Así, son adecuadas formas como 'discrepo de esa afirmación' o 'discrepo en esa propuesta'. También puede utilizarse 'sobre' en contextos como 'discrepamos sobre cómo proceder'.

El uso que aparece con frecuencia en los medios

La FundéuRAE advierte de que es habitual encontrar construcciones como 'discrepa con el comunicado del Real Madrid' o 'el sindicato discrepa con los nuevos criterios para ser técnico en farmacia y parafarmacia'.

Cuando el desacuerdo se refiere al contenido de un comunicado, una decisión o una norma, lo recomendado sería emplear otras fórmulas: 'discrepa del comunicado del Real Madrid' o 'el sindicato discrepa en los nuevos criterios para ser técnico en farmacia y parafarmacia'.

La diferencia, por tanto, no está en el verbo, sino en el elemento que acompaña a discrepar: una persona permite usar de y con, mientras que una idea o asunto requiere otras preposiciones.