Roma ha dado un paso histórico en la preservación de su patrimonio artístico: el Ministerio de Cultura de Italia ha adquirido un "Ecce Homo" de Antonello da Messina, una obra maestra del siglo XV, por 12,5 millones de euros. La compra, realizada directamente antes de que la pintura llegara a subasta en Nueva York, confirma el interés del país por mantener sus tesoros culturales en territorio italiano y ponerlos al alcance del público.

Datada a principios de la década de 1460, la obra muestra a Cristo momentos antes de la crucifixión, con la corona de espinas y una cuerda alrededor del cuello. Pero su valor no solo reside en la imagen central: en el reverso se encuentra un San Jerónimo en el desierto, arrodillado ante un libro abierto y un tintero, con el rostro desgastado. Este doble lado convierte al "Ecce Homo" en un ejemplar único dentro de la producción de Da Messina.

Un capolavoro del Quattrocento entra nel patrimonio pubblico. Lo Stato italiano ha acquisito l’"Ecce Homo" di Antonello da Messina, un’opera di eccezionale rarità e valore storico-artistico.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, anunció oficialmente la adquisición tras días de discreción por procedimientos administrativos. "Esta pieza es singular en el panorama artístico del Renacimiento italiano. Su inclusión en nuestras colecciones refuerza la estrategia de valorización del patrimonio cultural y permitirá que ciudadanos y visitantes puedan disfrutarla", indicó Giuli.

La subasta estaba entre los 10 y 15 millones de dólares

Sotheby's, que había previsto subastar la obra con un valor estimado de entre 10 y 15 millones de dólares, confirmó que la pintura se retiró de la puja ante el interés del Ministerio. Christopher Apostle, director internacional del departamento de Maestros Antiguos de la casa de subastas, subrayó su relevancia: "Es una obra excepcional, con un poder emotivo difícil de describir. Da Messina logra capturar la humanidad de Cristo con una intensidad que solo los grandes artistas pueden transmitir".

Aunque aún no se ha decidido su ubicación definitiva, los medios italianos apuntan al Museo Capodimonte de Nápoles, ciudad clave en la formación de Da Messina y donde el artista fusionó la tradición flamenca con la italiana. La tabla, de apenas 19,5 x 14,3 centímetros, había sido objeto de devoción personal y ha recorrido importantes exposiciones internacionales, desde el Palazzo Reale de Milán hasta el Metropolitan Museum de Nueva York.