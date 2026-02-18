El Museo del Romanticismo reabre pese a la grieta detectada en el edificio

El Museo Nacional del Romanticismo ha reabierto este martes al público tras cerca de tres semanas de cierre preventivo, decretado después de que una inspección técnica detectara deficiencias en el edificio. El parón, que se prolongó durante unos veinte días, fue atribuido por el Ministerio de Cultura a la necesidad de evaluar el estado del inmueble antes de permitir de nuevo la entrada de visitantes.

Las inspecciones realizadas por los técnicos del Ministerio han identificado "deficiencias, especialmente en la fachada de la calle Beneficencia, así como en algunos espacios orientados a la misma", según informó el propio museo en una nota de prensa. En esa zona, el pasado 27 de enero, los bomberos procedieron a vallar el entorno tras localizarse placas sueltas durante una revisión técnica, tal y como adelantó ABC.

¡Hoy reabrimos nuestras puertas! Tras inspecciones técnicas, retomamos la actividad y adaptamos el recorrido mientras comienzan las obras en la fachada y algunos espacios. 🏛️Reabrimos con nuestra programación habitual Más info en nuestra web: https://t.co/5ii7sPySnR pic.twitter.com/Xhi055D5bW — Museo del Romanticismo (@MRomanticismo) February 17, 2026

Fachada afectada

El edificio, situado en la calle San Mateo, entre los barrios de Malasaña y Chueca, concentra en su parte posterior los principales problemas estructurales detectados. Coincidiendo con la reapertura, el Ministerio de Cultura anunció una inversión cercana a los dos millones de euros para una "intervención de emergencia" que deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros y que se prolongará durante unos veinte meses. No obstante, las obras aún no han comenzado y tampoco existe un calendario cerrado para su inicio, que se prevé, como pronto, dentro de aproximadamente un mes.

Fuentes consultadas por El Debate señalaron la presencia de "una grieta" como causa principal de la actuación prevista y apuntaron que los informes elaborados hasta ahora han sido "conservadores" en sus conclusiones. Pese a ello, desde la dirección del museo se ha tratado de transmitir un mensaje de tranquilidad al personal mientras se ultiman los trámites administrativos previos a la intervención.

Salas cerradas

La reapertura se ha producido de forma parcial. Siete de las veintiséis salas del museo permanecen cerradas, todas ellas vinculadas a la fachada afectada y a otros espacios que quedan a la vista desde esa zona. Además, la exposición temporal Ecos de la moda romántica, cuya inauguración estaba prevista para el pasado 13 de febrero, continúa sin abrir al público.

Durante la jornada de reapertura también se registraron incidencias técnicas en el sistema de venta de entradas en taquilla, lo que ha contribuido a reforzar la sensación de improvisación que rodea al museo desde el cierre del pasado mes de enero.

Obras pendientes

El Ministerio sostiene que la actividad del centro será compatible con las obras una vez estas comiencen. Para ello, se ha actualizado el Plan de Autoprotección del edificio y se han reforzado las medidas de prevención de riesgos laborales con el objetivo, según Cultura, de garantizar la seguridad de visitantes, trabajadores y bienes culturales. El recorrido de la colección permanente se adaptará temporalmente, mientras se mantienen abiertas las salas de exposiciones temporales y se retoma la programación cultural. También han reabierto la tienda y la cafetería, renovadas recientemente.

El Museo del Romanticismo ocupa el antiguo palacio del marqués de Matallana y alberga una de las colecciones más completas del siglo XIX español, con pinturas, mobiliario y artes decorativas concebidas para recrear la vida cotidiana de la alta burguesía. Entre sus fondos figuran obras de Goya, Antonio María Esquivel, Federico de Madrazo o Leonardo Alenza, además de cerámicas históricas y la pistola con la que se suicidó Mariano José de Larra.