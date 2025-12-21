Un hombre asiste al funeral de su madre y no sólo no derrama ni una sola lágrima sino que no expresa ninguna emoción. Así empieza El extranjero, la nueva película de François Ozon. En este caso adapta la novela de Albert Camus y nos sitúa en el Argel de 1938. El hombre que parece no tener emociones es Meursault, un francés tranquilo y muy reservado que trabaja en Argel. A la vuelta del entierro de su madre su vecino, Raymond Sintès, termina arrastrándolo a mundos peligrosos.

Tanto que Meursault termina asesinando a un argelino. En el juicio posterior el principal tema de debate es si este hombre carente de empatía y sentimientos es un psicópata o actuó en defensa propia, como él asegura.

